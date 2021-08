Pütnitz

In den Pfützen schwimmt Benzin, Motoren waren eigentlich überall zu hören, auch noch auf einer ehemaligen Startbahn, der Wind kam allerdings eher aus Nord, als aus Nordost – so ganz klappt der Vergleich mit Reinhard Meys Hit „Über den Wolken nicht“. Nostalgisch war vielen dennoch zumute. Beim 20. Ostblock-Fahrzeugtreffen auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten trafen sich am Wochenende Tausende auf dem alten Militärflughafen, um zu zeigen was sie haben – oder besser, womit sie fahren.

Barkas, Wartburg, Trabant, Simson, MZ sind nur die Klassiker unter den DDR-Oldtimern. Etwa 2000 der historischen Fahrzeuge waren seit Freitag dort zu sehen. Riesig, der Andrang nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr. Schon auf dem Weg zur Ausstellung mussten Besucher Nerven wie Trabi-Pappe beweisen: Bis nach Damgarten staute sich die Autoschlange.

Nach gut einer Stunde – der Weg führt über altes Militärgelände, Unterbodenwäsche in tiefen Pfützen durch Dauerregen inklusive – Ankunft auf dem Parkplatz, weiter im Shuttle-Bus, noch ein paar hundert Meter zu Fuß, natürlich auch durch Pfützen. Profis waren in Gummistiefeln unterwegs.

Beliebtestes Fotomotiv: ein Barkas mit Erstzulassung von 2016

Das regennasse Wetter nahmen die meisten Aussteller und Besucher ziemlich gelassen. Thomas Preiß, Fan des Ostblock-Treffens, hatte sich ein gelbes Regencape übergeworfen, interessierte sich vor allem auch für Trecker. Immer mit dem Smartphone in der Hand, um schnell ein Foto machen zu können.

Bildergalerie: Die schönsten Bilder vom Ostblock-Treffen in Pütnitz

Eines der beliebtesten Fotomotive war allerdings keine Landmaschine, sondern ein Barkas – und zwar der von Christian Zitzow. Unglaublich, aber wahr: Das Fahrzeug wurde erst 2016 zum ersten Mal zugelassen. Zitzow erklärt: „Der Barkas war ein Lehrlingsprojekt im Werk, Baujahr 1976.“ Seit dem ist er kaum gefahren, hat nur wenige Kilometer runter. Zitzow, der aus Züssow kommt, habe den Wagen selbst eher zufällig entdeckt, pflegt ihn nun gut. „Für den Alltag ist das nichts. Aber wir machen gern mal Ausfahrten zum Strand damit oder eben zu einem Treffen wie hier in Pütnitz“, berichtet er.

Aussteller kämpfen gegen den Regen

Wenige Meter weiter wartet ein weiterer Hingucker. Im grauen Regenwetter sticht der Wartburg von Rico Hollnagel hervor. Auf der Motorhaube prangt die ehemalige DDR-Flagge. Sein Wartburg 353 stammt aus dem Baujahr 1988. Und Hollnagel ist nicht nur allein mit diesem unterwegs. Hinten dran hängt ein Qek Junior, beliebter und kompakter Wohnwagenanhänger aus der DDR.

„Der Qek ist Baujahr 1985, ich habe ihn jetzt im siebten Jahr“, berichtet der Bad Sülzer Rico Hollnagel. Quelle: Frank Söllner

Ursprünglich sogar für eine bis zu vierköpfige Familie konzipiert. „Der Qek ist Baujahr 1985, ich habe ihn jetzt im siebten Jahr“, berichtet der Bad Sülzer Rico Hollnagel. Er trifft sich schon seit 14 Jahren mit seiner Freundesrunde in Pütnitz und dürfte in diesem Jahr mit dem Qek eine der bequemeren Unterkünfte während des Festivals haben. Viele mussten im Regen in Zelten ausharren.

Mit dem Regen kämpft währenddessen vor allem Toni Gischow. Der Hamburger war mit einer MZ ES 250/2 und einer Simson S250 zum Ostblock-Treffen gekommen. Am Sonnabend hat er vor allem damit zu tun, das Wasser aus seiner Fläche zu pumpen.

Zeigen das vielleicht fröhlichste Auto beim Ostblock-Treffen: Jens-Peter Sadewasser (vorn) mit Sohn Oliver Sadewasser und Enkelin Jasmin. Ihren gelben Skoda 110 Rapid haben sie seit 1991. Das Auto ist 44 Jahre alt. Quelle: Frank Söllner

Fast immer schönes Wetter gehabt

Unterm Zelt und trocken sitzen hingegen zur gleichen Zeit Michael Donner aus Hannover sowie Thomas Meyer und René Reinke aus der Nähe von Laage. Sie wollen sich die Laune nicht verderben lassen, machen es sich unter ihrem großen Vorzelt gemütlich und sehen sich die Fahrzeugparade an. So ein „schönes“ Wetter hatten sie bislang nur ein einziges Mal erlebt. „Das war vor Jahren. Sonst war es immer schön“, sagt René Reinke.

Wiederkommen wollen sie alle auch im nächsten Jahr. Dann vielleicht mit besserem Wetter, aber immer noch knatternden Motoren.

Von Michaela Krohn