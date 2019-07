Pütnitz

Gemütlich schaukelt die „ Stralsund“ auf den Wellen des Ribnitzer Sees, fest vertäut liegt das Boot am Anlegesteg. Die „ Stralsund“ ist das Reich von Ulrich Szadkowski vom Technik-Verein Pütnitz. Ihm ist es entscheidend zu verdanken, dass das Traditionsschiff nach jahrelangen Restaurierungsarbeiten zu einem Hingucker geworden ist. Gebaut wurde es 1969 auf der Yachtwerft Berlin für die Wasserschutzpolizei. Dort war es bis 1975 im Einsatz, dann kam das Boot unter dem Namen „ Stralsund“ zur Fischereiaufsicht. Seinen Liegeplatz hatte es in Rostock. Dort war die „ Stralsund“ bis 1993 im Dienst und kam nach der Ausmusterung nach Hamburg zur Werft. Von dort wurde das Boot nach erfolgter Reparatur von dem neuen Besitzer nicht abgeholt. Nach weiteren Zwischenstationen konnte der Technikverein das Boot dann 2014 erwerben. Da hatte es bereits 20 Jahre Liegezeit an Land hinter sich und wies erhebliche Schäden am Rumpf auf. Doch von denen ist nach der Restaurierung nichts mehr zu sehen.

Vereinschef Frank Müller-Meinke (l.) und Vereinsmitglied Ulrich Szadkowski auf der "Stralsund". Das restaurierte Boot kann während des Ostblock-Fahrzeugtreffens besichtigt werden. Quelle: Edwin Sternkiker

Das Boot gehört zu den Fahrzeugen, die beim 18. Internationalen Ostblock-Fahrzeugtreffen, das vom 5. bis 7. Juli stattfindet, zu sehen sein werden. „Wir werden allerdings nicht ablegen und Rundfahrten anbieten, weil sich bei gutem Wetter sicher wieder viele Leute im Wasser tummeln werden. Sicherheit geht vor. Aber die Besucher können an Bord kommen und sich umschauen, und den Motor werden wir auch immer wieder mal anwerfen“, verspricht Ulrich Szadkowski.

Von Mopeds über Traktoren bis hin zu Panzern und dem legendären russischen Verkehrsflugzeug vom Typ AN-2 ist während des Ostblock-Fahrzeugtreffens alles zu sehen und zu hören. Erwartet werden auch bis zu zehn Oldtimer-Busse, so der Ikarus 55 und der Ikarus-Gelenkbus. Sie werden an der großen Fahrzeug- und Flugzeugparade am 6. Juli teilnehmen. Der ein oder andere wird auch als Shuttle-Bus unterwegs sein, um Besucher von den Parkplätzen zu den Veranstaltungsorten zu bringen, erzählt Vereins-Chef Frank Müller-Meinke.

Rund 4300 aktive Teilnehmer werden erwartet

„Wir erwarten zum Ostblock-Fahrzeugtreffen etwa 4300 aktive Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands sowie weiteren Ländern. Sie reisen mit mindestens 2000 Fahrzeugen an. Und wir rechnen wieder mit rund 10 000 Besuchern“, erläutert Müller-Meinke. Damit bewege man sich in den Größenordnungen vergangener Jahre, „und dabei soll es auch bleiben“, macht er deutlich. „Wir streben keine immer neuen Rekorde an, uns geht es darum, die Qualität weiter zu verbessern. Die aktiven Teilnehmer und die Besucher sollen vor allem Spaß haben“, so der Vereinschef. Da seien sich Vorstand und Vereinsmitglieder einig.

Ein wichtiges Thema sei natürlich auch die Sicherheit. Da hatte es im vergangenen Jahr leider einen schweren Unfall gegeben, erinnert Müller-Meinke. Der Unfall ereignete sich während der Ausfahrt nach Dierhagen. Ein zwischen zwei Lastern fahrender Trabant war von diesen zerdrückt worden, zwei Frauen erlitten schwere Verletzungen. „Die Ausfahrt nach Dierhagen findet auch in diesem Jahre wieder statt, aber unter Auflagen“, so Müller-Meinke. Es sei festgelegt worden, dass weder Pkw noch Mopeds oder Motorräder zwischen zwei Lkw fahren dürfen.

Große Fahrzeugparade startet am 6. Juli um 11 Uhr

Zum Programm gehören neben der Ausfahrt nach Dierhagen am Freitag, 5. Juli (Start ist um 15.30 Uhr) und der großen Fahrzeug- und Flugzeugparade am Sonnabend, 6. Juli (Beginn ist um 11 Uhr), unter anderem auch Technikshows, Mitfahrmöglichkeiten mit dem Lkw Typ Ural und Schützenpanzern Typ BMP sowie Rundflüge mit historischen Flugzeugen. Außerdem wird es wieder einen großen Teilemarkt geben.

Keine Ampel: Die Baustelle in der Barther Straße ist am Ostblock-Wochenende in beide Richtungen durchfahrbar. Quelle: Robert Niemeyer

Zu den besonderen Herausforderungen, vor denen der Veranstalter in Vorbereitung des diesjährigen Treffens steht, gehört die Sicherung der Anfahrt der Besucher. Schon unter normalen Bedingungen muss in Damgarten und auf der B 105 mit Stau gerechnet werden, doch in diesem Jahr wird die Lage verschärft, weil ein Teil der Barther Straße in Damgarten saniert wird. Die Straße war zuletzt nur einseitig befahrbar und der Verkehr wurde per Ampel geregelt. Wie Müller-Meinke mitteilte, habe man sich mit dem Kreis als Bauherren und der Polizei dahingehend geeinigt, dass die Straße am Veranstaltungswochenende beidseitig befahrbar sein wird. Und um dafür zu sorgen, dass der Verkehr möglichst flüssig rollt, wird die Polizei am Sonnabend, dem 6. Juli, an der Kreuzung B 105/Schillstraße den Verkehr per Hand regeln.

Edwin Sternkiker