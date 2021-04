Zingst/Prerow/Ahrenshoop

Die Kollegen an der Grenze müssen gute Vorarbeit geleistet haben. Denn bis auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst schafften es am Ostersamstag offenbar – fast – nur noch die „Guten“, also diejenigen, die gute Gründe für ihren Aufenthalt in Zingst, Prerow oder Ahrenshoop vorweisen konnten.

Entsprechend ruhig war es am Wochenende im Urlaubsgebiet. Zum zweiten Mal waren Urlaubsreisen nach MV zum Osterfest weitestgehend verboten.

Zwölf Uhr mittags an der Meiningenbrücke: „Wir haben noch keinen nach Hause geschickt!“ Auf der Zingster Seite stehen Polizeihauptmeister Frank Ludewig und sein Kollege, beide von der Autobahn- und Verkehrspolizei Grimmen. Sie hatten Karfreitag und Ostersamstag jeweils die Schicht von 6 bis 18 Uhr übernommen und waren auf der ganzen Halbinsel unterwegs. „Wir prüfen die Leute mit fremden Kennzeichen. Sehr viele von ihnen besuchen Familienmitglieder in den Kliniken, die Mutter-Kind-Klinik in Zingst ist fast voll,“ war ihnen aufgefallen. Die Übrigen seien vor allem Ferienwohnungseigentümer, aber auch Verwalter gewesen, also „alle berechtigt“, hier zu sein. „Für uns ist das beruhigend,“ freuen sich die Beamten über so viel bürgerliche Disziplin. „Der Kontakt mit den Menschen macht uns Freude, die Leute sind durchweg einsichtig, nett und offen.“

Zingst: Volle Klinik, leerer Strand

Und schon erwischt man sich selbst bei der „Kennzeichenkontrolle“ und ist überrascht, wie viel von dem, was „exotisch“ wirkt, bei genauer Betrachtung in Mecklenburg-Vorpommern liegt. So viele „Fremde“ sind wohl doch nicht da. Auch die Wohnmobile, die immer verdächtig weit hinten auf dem Parkplatz stehen, sind ganz überwiegend in MV zugelassen.

Während die öffentlichen Parkplätze viel Freiraum bieten, ist derjenige der Klinik Zingst fast voll besetzt mit Autos unterschiedlichster Kennzeichen. Da sollte doch der Strand gegenüber voller Patienten sein, die mit ihren Besuchern einen Osterspaziergang machen. Weit gefehlt, dort war es fast menschenleer. Auch der „Spazierverkehr“ auf dem Deich wirkte ausgedünnt.

Polizeihauptmeister Frank Ludewig am Kontrollpunkt Meiningenbrücke. Quelle: Susanne Retzlaff

Am „Check In“ versucht einer der wenigen Wohnmobilisten die Lage auf dem Campingplatz Düne 6 zu sondieren. „Betreten verboten, Friseurkunden dürfen durch“, liest der Gast aus Rheinland-Pfalz und bemerkt den vielleicht einzigen anwesenden Dauercamper. Doch die Rezeption ist geschlossen. Der Besuch macht kehrt und legt eine Pause in der Seestraße ein.

Für Pkw sind, seltener Glücksfall, direkt vor dem Kurhaus noch mehrere Parkplätze frei. Auf der Bank haben in gebührendem Abstand voneinander fünf „Haushalte“ Platz genommen. Sylvia Stieler und Michael Gehder aus Parchim machen nur einen Tagesausflug mit dem Auto, Kontrollen haben sie nicht bemerkt, aber sie sind auch von Ribnitz aus auf die Halbinsel gefahren. Sie sind oft in Zingst und auf dem Darß. Die aktuelle Situation löst bei ihnen gemischte Gefühle aus. Einerseits sei das da, was man braucht: Eis und Würstchen, Pizza und Pommes, Aperol, Kaffee und Waffeln, alles auf die Hand, die Toiletten sind benutzbar, es ist sauber, es gibt keine Staus und die Sonne scheint. Aber für die Gastronomie ist das alles weniger schön.

Zwiegespaltene Zweitwohnungsbesitzer

Auf die Hand lassen sich Annegret und Wolfgang Müller aus Niedersachsen von Marianna einen Aperol und ein Bier reichen. Die fast menschenleere Strandstraße im Blick seufzt Annegret Müller: „Schon ein bisschen traurig, aber geht ja nicht anders.“ Die beiden haben ihren Zweitwohnsitz hier. „Sie können den Steuerbescheid sehen! Trotzdem haben wir uns vor Reisebeginn sicherheitshalber bei der Gemeinde erkundigt.“ Dort hatte man ihnen gesagt, dass nur die Eigentümer, nicht aber deren Familienangehörige kommen dürfen. „Seit rund 15 Jahren kommen wir her, haben besonders die vielfältige Gastronomie geschätzt, jetzt blutet uns das Herz.“

Am Kurhaus genießen einige Spaziergänger einen Snack. Waffelmaik fühlt sich sicher: „Ich habe eine Scheibe.“ Hinter Plexiglas brauche er keine Maske. Auf der Seebrücke genießt Familie Hensel aus Berlin ihr Ostern an der Ostsee. „Wir sind glückliche Zweitwohnungsbesitzer“, strahlen sie. Insgesamt aber sind sie ein wenig „zwiegespalten. Es ist herrlich ruhig, aber die Restaurants und die ausgefallenen Veranstaltungen fehlen.“

Osterboule in den Prerower Dünen

Aus den Dünen in Prerow erklingt ungewohntes Gelächter. Kernfamilie Nissel von der Insel Rügen trägt hier ihr „traditionelles“ Osterboule aus, wirft mit Metallkugeln. „Wir waren noch nie so ungestört,“ können sie den Oster-Reisebeschränkungen auch Gutes abgewinnen, “wir wollen ja wirklich niemanden treffen!“ Das würde ihnen in diesem Jahr sicher nicht gelingen, selbst das Regenbogen-Camp strahlt die reine Ruhe aus.

Familie Nissel beim traditionellen Oster-Boccia in den Dünen. Quelle: Susanne Retzlaff

In Prerow sind gerade Barther Polizisten unterwegs. Sie haben „einige Verstöße gegen das Urlaubsverbot“ festgestellt und verweisen auf die Polizeistatistik. Viele der fremden Kennzeichen gehörten zu den zahlreichen Besuchern der Kliniken auf der Halbinsel, bestätigen sie die Befunde der Kollegen aus Grimmen, andere Reisende hätten berufliche Gründe oder seien Wohnungsbesitzer. „Da kann man mal sehen, wie viele Ferienwohnungsbesitzer es hier gibt“, geraten sie ins Nachdenken.

Ruhiger Dienst am Ostersonnabend in Prerow für Rettungssanitäter Thomas Haugwitz und Notfallsanitäter Alexander Schulskis. Quelle: Susanne Retzlaff

Der Bernsteinparkplatz ist gut gefüllt, vor allem Kennzeichen aus MV sind vertreten, aber auch aus dem Rest der Republik. Doch wo sind all die Insassen? Am Strand nicht, dort ist reichlich Platz zum Drachen steigen lassen. Im Wald, vermuten die Einsatzkräfte der DLRG-Wache an der Seebrücke. Rettungssanitäter Thomas Haugwitz und Notfallsanitäter Alexander Schulskis bestätigen eine ruhige Lage. „Normal sind es viel mehr, derzeit haben wir wenig Einsätze, sonst könnten wir hier nicht so stehen.“ Schulskis hat das Gefühl, dass zu viele Besucher von weiter her vor Ort sind, “dafür, dass alle nur auf Dienstreise sind oder ihren Zweitwohnsitz hier haben.“ Tagsüber fiele es nicht so auf, aber nachts werde auf vielen Parkplätzen geschlafen.

Das brauchen Johanna von Mandelsloh aus Raduhn (MV) und ihre Familie nicht. Sie hat ihr früheres Pferd Mozart bei den neuen Besitzern besucht, das Kaltblut zieht hier - wenn möglich - Touristen. Zuhause erwarten sie noch zwei Schwarzwälder und vier Friesen. Vorher aber macht sie Halt vor einem bunten Souvenir-Shop. Sohn Ludewig unterhält sich angeregt mit einem „Papagei“ in der Auslage, zu dem man an der Küste Möwe sagt, doch das Stoffgeflügel im Käfig plappert alles nach. Tochter Jasmin hat sich vom Bernstein verzaubern lassen und die Mama fand ein Stirnband für sich und für Zuhause noch eine Maus, einen Esel. Seltenes Geschäft, seltenes Glück für den Ladenbesitzer: “Auch wenn ich aufmachen darf, nützt es nicht viel, es kommt ja keiner und Einheimische kaufen keine Andenken.“ Ostern ist normalerweise die erste Gelegenheit im Jahr für ihn und seine Kollegen, etwas Geld zu verdienen.

In Ahrenshoop könnte man blind über die Straße gehen

Auf dem Parkplatz Drei Eichen kämpfen Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit der Technik, Auskunft wollen sie nicht geben, verweisen auf das Amt. Der Parkplatz ist recht gut besetzt, etwa 70 Prozent der Kennzeichen stammen aus MV, 15 Prozent aus Berlin, der Rest verteilt sich über die Republik und die Insassen auf den Waldwegen.

In Ahrenshoop genießt ein älteres Zweitwohnungsbesitzerpaar aus Nordniedersachsen die Ruhe auf dem Deich den ungestörten Seeblick. Im Hafen aber, rührt sich, wie schon in Zingst und Prerow kaum ein Lüftchen, ein paar Radler kreuzen, ein Pärchen träumt auf einer Bank, immerhin, das WC ist geöffnet. Vor einigen der Ferienhäuser gegenüber am Ostseeufer stehen Autos mit Kennzeichen aus der ganzen Republik. Am Strand aber trifft man sie nicht, dort ist viel Platz, den ein jüngeres Paar bei einem Fläschchen Wein nutzt. „Wir besuchen nur die Schwiegermutter“, erklärt er, mehr möchte er nicht sagen – endlich einmal keine Zweitwohnungseigentümer.

Ostersamstag am Nachmittag in Ahrenshoop. Quelle: Susanne Retzlaff

Wo zwischen “Bunte Stube“ und Hans-Brass-Weg sich sonst Autos stauen und Besucher strömen, könnte man fast blind über die Straße gehen. Nur dort, wo es Eis, Snacks und Fischbrötchen auf die Hand gibt, kam es kurz zu größeren Menschenansammlungen. Es mögen zwei Kernfamilien mit jeweils einem weiteren Hausstand gewesen sein, die sich bis auf etwa zwei Meter annäherten, um sich dann in verschiedene Richtungen fortzubewegen.

