Ostern im Freilichtmuseum Klockenhagen: So bunt ist das Programm

Klockenhagen

Ein buntes Programm haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freilichtmuseums Klockenhagen (Vorpommern-Rügen) für den Ostersonntag vorbereitet. Ab 10 Uhr ist es für die Besucher geöffnet. Die Rassekaninchenzüchter Ribnitz-Damgarten präsentieren ihre Tiere im historischen Ambiente der Fachwerkhäuser, es wird Osterkuchen gebacken und es gibt Handwerkervorführungen sowie Mittmachaktionen für Kinder und Erwachsene.

Auf dem Programm steht auch eine Ostereiersuche. Traditionell werden dazu wieder hunderte Eier versteckt. Für deren Einfärbung wurden Biofarben verwendet. In der Scheune Völkshagen lädt die Leipziger Malerin Andreja Soleil zur Betrachtung ihrer Bilder ein und moderiert auch eine Osterkörbchen-Bastelaktion für Kinder.

Kutsch- und Traktorfahrten

In der Feldküche gibt es Hausgemachtes für Genießer und bei gutem Wetter werden Kutsch- und Traktorfahrten angeboten. Einige Aussteller sind mit ihren Produkten an Bord, so zum Beispiel die Darßmanufaktur. Und die Klockenhägerin Kerstin Waack stellt ihren neuen Imbiss „Peters Eck“ vor, der unweit des Museumsgeländes aufmacht.

Um 14 Uhr wird dann mit Geläut zum Ostergottesdienst gebeten, den die Ribnitzer Pastorin Susanne Attula in der Dorfkirche Dargelütz gestaltet.

Aber auch sonst lohnt ein Besuch allemal. Auf dem sechs Hektar großen Museumsgelände stehen historische Gebäude aus 18 Dörfern Mecklenburg-Vorpommerns. Sie beherbergen Schauräume sowie Ausstellungen. Damit bietet das Museum Einblicke in 300 Jahre Kulturgeschichte des Landes.

Von Edwin Sternkiker