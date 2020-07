Ahrenshoop

„Wir hören nicht auf, ehe wir ihn haben“, sagt Benjamin Heinke. Die Hoffnung, den Verunglückten noch lebend zu finden, ist beim Ahrenshooper Wehrführer und Bürgermeister Ahrenshoops am Mittwochabend allerdings längst erloschen.

Es geht nur noch darum, die Leiche des 32-Jährigen aus Ribnitz-Damgarten zu bergen, der zuvor zwei Kinder (beide laut Polizei neun und zehn Jahre alt) vor dem Ertrinken gerettet hatte. Nach OZ-Informationen gehörten die beiden geretteten Jungen zur Patchwork-Familie des Opfers. Ein Kind ist von ihm, das andere von der Lebensgefährtin, mit der er zusammenlebte.

Einsatzkräfte drei Stunden im Einsatz

Immer wieder fährt die Feuerwehr mit den kleinen Rettungsbooten an dem großen Wellenbrecher an Strandaufgang 15 vorbei. Die Sonne scheint. Links und rechts der Unglücksstelle baden Urlauber in der Ostsee. Der Wellengang wirkt nicht wirklich gefährlich. Bereits seit über drei Stunden sind zu diesem Zeitpunkt mehr als 30 Einsatzkräfte auf der Suche nach dem Mann.

Kurz nach 13 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Kameraden aus Ahrenshoop, Wustrow, Dierhagen und Born, Seenotretter der DGzRS, der Rettungsdienst, Polizei, Seelsorger sind vor Ort. Ein Rettungshubschrauber mit spezieller Wärmebildkamera kreiste drei Stunden erfolglos über der Unglücksstelle.

„Man darf die Ostsee nicht unterschätzen“

Zur Mittagszeit war die jetzt so friedlich daliegende Ostsee deutlich aufgewühlter. „Wir hatten richtig Wind. Und besonders am Wellenbrecher ist die Strömung sehr stark. Da haben auch erfahrene Schwimmer keine Chance. Man darf die Ostsee nicht unterschätzen“, sagt Benjamin Heinke.

Er und seine Kameraden spürten dies am eigenen Leib, als sie zu Beginn des Einsatzes versuchten, mit einer Menschenkette den 32-Jährigen zu erreichen. „Wegen der Tiefe und der Strömung war das leider nicht möglich“, so der Ahrenshooper Wehrführer.

Die beiden Kinder hatten, so schildern es die Retter, auf dem Steinwall gespielt, der an der Stelle in die Ostsee hinein verläuft, um ankommenden Wellen die Kraft zu nehmen. Als die beiden plötzlich ins tiefe Wasser rutschten und von der Strömung mitgerissen wurden, versuchte der 32-jährige Familienvater den beiden zur Hilfe zu eilen. Wenig später erreichte er die beiden panischen Kinder und konnte beide sicher wieder auf die Steinmole heben. Doch offenbar reichte die Kraft des Mannes nicht mehr aus, um sich selbst auf die rettenden Steine zu ziehen. Er wurde von einer Welle mitgerissen und nicht mehr an der Oberfläche gesehen.

Taucher finden die Leiche

Kurz vor fünf Uhr steigen Taucher in die Ostsee, suchen den Wellenbrecher unter Wasser ab. Die Vermutung ist zu diesem Zeitpunkt, dass sich der 32-Jährige nach wie vor im Bereich der schweren Steine befindet.

Am Strand finden sich immer mehr Menschen ein, die den Einsatz verfolgen. Eine Passantin fragt, ob das eine Übung ist. Es ist leider keine Übung.

Nach wenigen Minuten schickt die Feuerwehr Schaulustige weg. Mit den Einsatzwagen und einer Plane wird ein Sichtschutz errichtet. Die Taucher haben den leblosen Körper des Mannes an der linken Seite des Wellenbrechers entdeckt. Der Notarzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Besonders tragisch sei, dass viele der Einsatzkräfte den Verunglückten kannten. Einige Jahre war der Mann selbst Mitglied der Ahrenshooper Feuerwehr. Die beiden Kinder kamen gemeinsam mit der Lebensgefährtin des Opfers ins Krankenhaus.

Von Robert Niemeyer