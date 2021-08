Ribnitz-Damgarten

Inzwischen sind nahezu alle Kommunen aus der kommunalpolitischen Sommerpause zurück – hier der Überblick über die Sitzungswoche.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Über das Thema Tempobegrenzung in der Flugplatzallee Damgarten diskutieren die Mitglieder des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Verkehr Ribnitz-Damgarten in ihrer Sitzung am Montag, 30. August. Die öffentliche Beratung findet im Begegnungszentrum in der G.-A.-Demmler-Straße 6 statt. Beginn ist um 18 Uhr. Diskutiert werden soll auch über eine Ausweitung des Tempo-30-Bereiches auf dem Straßenzug Schillstraße und Barther Straße im Stadtteil Damgarten.

Zu beiden Themen hat die Fraktion SPD/B90-Die Grünen einen Antrag eingebracht. Auf der Tagesordnung steht auch eine Einwohnerfragestunde. Wer an der Sitzung teilnehmen möchte, wird darum gebeten, maximal 24 Stunden vor Sitzungsbeginn im Testzentrum Lange Straße 54 (ehemals Bäckerei Hornung) einen kostenlosen Corona-Test vornehmen zu lassen. Die Vorlage eines negativen Testergebnisses sei aber keine Voraussetzung für die Sitzungsteilnahme, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow kommen am Dienstag, dem 31. August, um 19 Uhr zur Beratung zusammen. Tagungsort ist das Bürgerbüro Ahrenshagen in der Todenhäger Straße 2. Auf der Tagesordnung stehen u. a. Informationen der Bürgermeisterin und eine Einwohnfragestunde sowie die Ernennung des gewählten stellvertretenden Gemeindewehrführers der Gemeindefeuerwehr Ahrenshagen-Daskow zum Ehrenbeamten auf Zeit.

Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Corona-Bestimmungen ist ein Abstand von 1,50 Metern zwischen den Sitzungsteilnehmern einzuhalten. Außerdem sind OP- bzw. FFP2-Masken zu tragen. Es wird darum gebeten, den Nachweis eines negativen Corona-Tests mitzubringen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Vor Ort besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Test durchzuführen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Geimpfte und Genesene, deren Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Die Gemeindevertretung Dettmannsdorf-Kölzow tagt am Montag, dem 30. August, um 19 Uhr in der evangelischen Schule. Vertreter der freiwilligen Feuerwehr informieren über den Stand der Löschwasserversorgung in der Gemeinde und den Bedarf an zusätzlichen Investitionen in diesem Bereich. Weiterhin sieht die Tagesordnung u. a. einen Bericht des Bürgermeisters und eine Einwohnerfragestunde sowie die Vorstellung eines Vorhabens des Netzbetreibers 50 Hertz zum Leitungsverlauf, unter anderem auf dem Gemeindegebiet Dettmannsdorf, vor.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Abstandsregelungen kann ein Zugang der Öffentlichkeit nur begrenzt gewährleistet werden. Anfragen zu Punkten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, müssen vorher im Amt eingereicht werden. Diese müssen nicht zwingend in der Sitzung beraten werden, teilt das Amt Recknitz-Trebeltal mit. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Sitzung ist Pflicht.

Amt Darß/Fischland und Gemeinde Zingst

Die Mitglieder der Dierhäger Gemeindevertretung kommen am Mittwoch, dem 1. September zusammen. Die Sitzung im „Haus des Gastes“ beginnt um 19 Uhr. Unter anderem geht es um eine außerplanmäßige Ausgabe. Die freiwillige Feuerwehr möchte für den abwehrenden Brandschutz eine Drohne anschaffen. Zudem stehen ein Beschluss zum Brandschutzbedarfsplan sowie die Aufstellung einen Bebauungsplans für Dierhagen-Strand – damit soll die Bewahrung einer ortstypischen Bebauung gesichert werden – auf der Tagesordnung.

Stadt und Amt Barth

Im Bereich der Stadt und des Amtes Barth finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen statt.

Von es/tri