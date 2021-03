Wustrow

Der Nebel der vergangenen Tage ließ vom Vorplatz der Wustrower Seebrücke entlang der Küste nicht weit schweifen. Der Weg Richtung Windrad und die entgegengesetzte Richtung endete im gräulichen Nichts. Ähnlich erging es in der Vergangenheit den Planungen für eine Strandpromenade.

Während der jüngsten Zusammenkunft der Wustrower Gemeindevertreter trug der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) Erhellendes zum ehrgeizigen Projekt vor. Die vor zehn Jahren angefangenen und zwischenzeitlich in einen Dornröschenschlaf versunkenen Planungen wurden wieder aufgenommen.

Bis zum Strandzugang zwei in Höhe der Bewitterungsstation soll die Promenade reichen. Quelle: Timo Richter

Zwischen den Strandübergängen sieben und zwei in Höhe der Bewitterungsstation sollen die Gäste künftig über die neue Promenade flanieren können. Teil der Promenade ist auch die fußläufige Verbindung zwischen dem Wendeplatz der Parkstraße und den Deich. Schon in absehbarer Zeit soll mit einer Sanierung des zum Teil holprigen und unebenen Weges beginnen. Als Teil der künftigen Promenade werde die Maßnahme gefördert, sagte Daniel Schiummelpfennig auf Nachfrage.

Gerade erst wurden entlang des Weges mehrere Pappeln gefällt. Die Kommune habe damit die Verkehrssicherheit wiederhergestellt, wie der Bürgermeister betonte. Er wisse, dass das von manchen anders gesehen werde, er verlasse sich aber auf die entsprechenden Gutachten.

Ähnliches Vorhaben in Ahrenshoop geplant

In der Nachbarkommune Ahrenshoop werden ähnliche Pläne geschmiedet. Zwar landeten Vorstellungen eines aufgeständerten Weges über die Dünen wieder in der Schublade, doch beschlossen die Gemeindevertreter im vergangenen Jahr, den Bau eines Weges auf einem Geotexil-Wall zwischen den Fischerstrand und dem Hotel Der Fischländer zu prüfen. Seinerzeit wurde das millionenschwere Vorhaben auch mit einer Verbesserung des Küstenschutzes begründet.

Konkret geplant wird derzeit noch nicht, wie der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) am Mittwoch auf Nachfrage sagte. Grundvoraussetzung für so ein Weg sei die Verstärkung der Düne. Derzeit erfolgten lediglich Gespräche mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt, zuständig für den Küstenschutz. Dass da angesichts steigender Meeresspiegel künftig mehr getan werden müsse, ist nicht nur dem Ahrenshooper Bürgermeister klar. Während eines Besuchs von Aufspülungen in Dierhagen hatte auch Umweltminister Till Backhaus (SPD) im vergangenen Jahr von einem Klimazuschlag beim Küstenschutz gesprochen. Bestehende Anlage müssten langfristig um bis zu einem Meter erhöht werden, um trotz steigender Pegel infolge des Klimawandels ausreichenden Schutz zu bieten.

Der Wunsch nach einer Promenade ist in dem Künstlerort groß, erhoffen sich die Verantwortlichen außer einem besseren Hochwasserschutz auch eine Entlastung des größtenteils gemeinsam von Fußgängern und Radfahrern genutzten Weges zwischen Einkaufszentrum und Hotel Der Fischländer.

Zingst hat „abgespeckte“ Dünenpromenade

Am weitesten in Sachen Neubau einer Promenade ist derzeit das Seeheilbad Zingst. Dort entstand in den zurückliegenden Monaten zwischen Seebrückenvorplatz und dem nächsten westlichen Strandzugang eine aufgeständerte Bohlenpromenade. Dabei handelt es sich gegenüber ursprünglichen Planungen um eine deutlich abgespeckte Variante. Eigentlich sollte die Dünenpromenade bis zum Experimentarium verlaufen. Ein in Höhe Experimentarium vorgesehener Fahrstuhl musste einer Rampe weichen. Nun verschwenkt die neue Promenade am Zugang zum Fischerstrand auf den Deich. Der dort verlaufende Weg wird verbreitert.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seinerzeit hatte Bürgermeister Christian Zornow das Vorhaben dennoch sehr begrüßt. Denn in dem Bereich träfen zahlreiche aus Richtung Prerow kommende Radfahrer auf den Dünenvorplatz. Weil Fußgänger auf die neue Promenade ausweichen können, werde die Situation in dem Bereich entschärft.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter