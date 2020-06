Ostseebad Wustrow will Namen ändern: Warum trotzdem alles gleich bleibt

Wustrow

Zwei Themen von großer Tragweite, bestimmten die Gemeindevertretersitzung in Wustrow am vergangenen Donnerstag: Es ging um die Änderung des Ortsnamens der Gemeinde und um das Dauerthema Leuchtfeuer.

Das wichtigste vorweg: Das Ostseebad Wustrow will auch weiterhin so heißen – Ostseebad Wustrow. Und dennoch soll alles anders werden. Aktuell ist das Wort Ostseebad ein Namenszusatz, ein sogenanntes Prädikat, das einem staatlich anerkanntem Seebad unter bestimmten Bedingungen verliehen werden kann, wenn es einen Kurbetrieb unterhält. Natürlich kann dieses Prädikat auch wieder entzogen werden, wenn diese Bedingungen nicht mehr erfüllt werden.

„Ostseebad“ soll Teil des Eigennamens werden

Künftig soll der Zusatz Ostseebad ein Teil des Eigennamens der Gemeinde werden, wenn es nach dem Willen einer Mehrheit der Gemeindevertreter geht. Sie haben deshalb beschlossen beim Innenministerium die rechtliche Anerkennung des Namens zu beantragen, der schon lange in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegt ist.

Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU) erklärt hierzu: „Melderechtlich heißt die Gemeinde nur Wustrow. Wenn man in den Personalausweis oder Reisepass eines Wustrowers schaut, steht da eben nur Wustrow. Das würde sich ändern. Wir wohnen nun einmal in einem Ostseebad, warum soll es nicht auch so heißen?“ Zudem habe die Gemeinde eine lange Bädertradition und es gebe in Deutschland mindestens sieben mal den Ortsnamen Wustrow. Die Änderung würde auch einer besseren Unterscheidung der Orte dienen.

Daniel Schimmelpfennig (CDU) zur geplanten Namensänderung der Gemeinde Wustrow: „Wir wohnen nun einmal in einem Ostseebad, warum soll es nicht auch so heißen?“ Quelle: Privat

Grundsätzlich sind Namensänderungen aus Gründen des öffentlichen Wohls laut Kommunalverfassung zulässig. Nachteile, auch finanzielle, habe es jedenfalls keine, soweit Schimmelpfennig es wisse: „Die Ausweise behalten bis zum Ablauf ihre Gültigkeit.“ Ob es dennoch Gründe für das Innenministerium gibt, die Änderung abzulehnen? „Davon wollen wir uns überraschen lassen.“

Planung für Leuchtfeuer wird wieder aufgenommen

Wenig überraschend war ein Grundsatzbeschluss, den die Gemeindevertreter ebenfalls am Donnerstag fassten: Die Planungen für ein neues Leuchtfeuer in Wustrow sollen wieder aufgenommen werden. „Das es ein Ersatzleuchtfeuer geben muss, ist ja unstrittig“, erklärt Schimmelpfennig.

2016 war die Nebelstation mit Leuchtfeuer aus dem Jahr 1911 abgerissen worden. Ein vorläufiger Ersatz war zuvor an der Seebrücke installiert worden. „Die Leuchtfeuer in Warnemünde und am Darßer Ort schaffen es einfach nicht, die ganze Ostsee auszuleuchten“, so der Bürgermeister. „Außerdem liegt die vielbefahrene Kadetrinne vor unserer Haustür.“ Die Seestraße gilt das schwierigste und gefährlichste Fahrwasser der Ostsee.

Er beobachte seit den Kommunalwahlen 2019 auch seitens der Einwohner ein stark wachsendes Interesse am Thema. Immer wieder werde er persönlich angesprochen und erhalte Briefe mit der Frage, wann und wie es in Sachen Leuchtfeuer nun weitergehe. Bereits 2004 hatte sich die Gemeinde gegenüber dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt vertraglich verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren einen neuen Standort zu finden. Der alte war aus Gründen des Hochwasserschutzes nicht mehr tragbar gewesen. Doch bis heute ist dieses Vorhaben nicht umgesetzt worden.

Feuerwehr , Straßenbau und Strandpromenade haben Vorrang

Dabei existiert sogar schon ein Bebauungsplan. Im Jahr 2010 wäre es beinahe zur Umsetzung eines konkreten Projektes gekommen. Ein Rostocker Investor hatte die Pläne für ein neues Leuchtfeuers samt Cafe mit musealem Charakter weit vorangetrieben, doch im letzten Moment hatten die Gemeindevertreter den Neubau gestoppt.

Nun also ein wiederholter Anlauf. Doch der Bürgermeister betont: „Natürlich gehen der Neubau des Gerätehauses für die Feuerwehr, Maßnahmen im Straßenbau oder der Bau der Strandpromenade vor.“ Das Projekt Leuchtfeuer solle zwar innerhalb der Wahlperiode aber nachgeordnet vorangetrieben werden. Sowohl der Standort als auch die Art der Gestaltung seien noch vollkommen offen.

Zunächst müsse ohnehin geschaut werden, wie sich die Haushaltssituation entwickelt. Einnahmen aus dem Tourismus fehlen und die Gemeinde kämpfe mit Einbrüchen bei den Gewerbesteuereinnahmen. Sämtliche Großveranstaltungen mussten zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie bis zum 31. August abgesagt werden. Nun können man nur hoffen, die verbleibende Saison einigermaßen normal zu bestreiten.

