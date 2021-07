Barth

Laufen oder walken, wo sonst Flugzeuge starten und landen – der SV Motor Barth bietet am 18. Juli mit dem Flughafenlauf allen kleinen und großen Lauf- und Walkfans die Möglichkeit.

Die vierte Auflage dieser Veranstaltung wartet mit einer neuen Strecke auf, wie Ulf Röwer, Vorsitzender des Veranstalters mitteilt: dem Halbmarathon. Und dieser entpuppt sich schon als Renner. „Rund 130 Anmeldungen liegen uns für die insgesamt acht Strecken aktuell vor. Viele davon tatsächlich für den Halbmarathon“, berichtet er.

„Viele“ bedeutet in dem Fall: Mehr als 20 Frauen und Männer wagen sich in diesem Jahr auf die rund 21,1 Kilometer lange Strecke – eine von insgesamt acht. Sie laufen nicht etwa nur die Start- und Landebahn auf und ab. Sie führt die Läufer auch durch die Gemeinde Divitz-Spoldershagen.

„Eine gute Veranstaltung mit einem guten Konzept!“

Eine, die sich über diese zusätzliche Distanz freut, ist Jeannette Lübs aus der Gemeinde Süderholz. Sie ist Wiederholungstäterin, was die Teilnahme betrifft, und im vergangenen Jahr das erste Mal dort gestartet. „Im vergangenen Jahr war es nach der Corona-Pause die erste offizielle Laufveranstaltung in der Region. Und es war toll – eine gute Veranstaltung mit einem guten Konzept. Deshalb haben wir uns auch in diesem Jahr wieder für die Teilnahme am Flughafenlauf entschieden. Auch, weil man den Mut der Veranstalter belohnen muss“, erzählt sie. Im vergangenen Jahr hat sie in der Klasse weiblich 40 (W 40) den zweiten, in der Gesamtwertung der Frauen den vierten Platz auf der 12-Kilometer-Distanz belegt.

Diese Strecke läuft die passionierte Läuferin regelmäßig. Sowohl der Flughafenlauf als auch die Halbmarathonstrecke bergen jedoch besondere Herausforderungen für sie. „Ich laufe im Sommer am liebsten am frühen Morgen, wenn es noch nicht so warm ist“, erzählt sie. Beim Flughafenlauf aber, die ersten Starts sind um 9 Uhr, steht die Sonne an einem wolkenlosen Sommertag schon etwas höher. Hinzu kommt, dass der Asphalt der Start- und Landebahn sich entsprechend aufheizt. „Und ich bin kein Rundenläufer“, fügt sie hinzu.

Von der Bambini-Distanz bis zum Halbmarathon Sechs verschiedene Distanzen bietet der Flughafenlauf, der am 18. Juli auf dem Ostseeflughafen Stralsund-Barth stattfindet. Für diese Strecken kann man sich anmelden: 500-Meter-Bambini-Lauf (eine Runde um das Terminalgebäude) 1000-Meter-Kinderlauf (zwei Runden um das Terminalgebäude 4 Kilometer 8 Kilometer 12 Kilometer Halbmarathon Die Starts erfolgen ab 9 Uhr straßenseitig vor dem Terminalgebäude. Anmeldungen unterwww.flughafenlauf.com bis zum 17. Juli, 18 Uhr, oder direkt vor der Veranstaltung vor Ort zwischen 7.30 und 8.45 Uhr.

Nichtsdestotrotz ist der Flughafenlauf für sie und ihren Laufpartner in diesem Jahr wieder ein Muss. „Als Eventläufer ist man hungrig auf derartigen Veranstaltungen“, begründet die Süderholzerin. Bei rund 1:37 Stunden liegt ihre Bestzeit auf der Halbmarathondistanz. „Den ersten bin ich in rund 1:54 Stunden gelaufen“, berichtet sie.

Die Start- und Landebahn geht’s auf und ab

Das Laufen ist für sie zur Sucht geworden, wie sie selbst sagt. Röwer betont aber: „Bei dieser Laufveranstaltung geht es vorrangig darum, Spaß zu haben, dabei zu sein.“ Allerdings weiß der Leichtathlet, dass auch Wettkampfläufer den Flughafenlauf nutzen, um sich auf entsprechende Veranstaltungen vorzubereiten.

Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, warten die Organisatoren deshalb mit verschiedenen Distanzen auf – auch kindgerechten. „Und auf der Vier- beziehungsweise der Acht-Kilometer-Strecke können sich auch die Walker und Nordic-Walker beteiligen“, berichtet Röwer.

Start und Ziel befinden sich straßenseitig vor dem Flughafengebäude. „Weiter geht es dann um das Terminalgebäude direkt zur Start- und Landebahn. Zuerst wird die Strecke Richtung Osten abgelaufen, wo sich am Ende der Bahn eine Wende befindet. Danach geht’s die gesamte Start- und Landebahn wieder Richtung Westen zurück, wo sich wieder am Ende die Wende Richtung Vorfeld befindet. Die Runde wird mit einem Umkreisen des Terminalgebäudes abgeschlossen. Insgesamt sind das dann vier Kilometer“, berichtet der Organisator. Für die Acht- beziehungsweise die Zwölf-Kilometer-Strecke muss die Runde zwei- beziehungsweise dreimal absolviert werden.

Selbst Spaziergänger sind willkommen

Anmelden können sich alle Laufbegeisterten unter www.flughafenlauf.com. bis zum 17. Juli, 18 Uhr. Möglich seien für Kurzentschlossene auch noch Nachmeldungen am Sonntagmorgen. „Wer gerne einfach nur auf der Start- und Landebahn spazieren gehen möchte, kann das auch gern tun, muss aber natürlich auch eine Startgebühr, also mindestens fünf Euro, bezahlen“, informiert der Vorsitzende des SV Motor Barth. Bis 11.30 Uhr sei der Flugverkehr an diesem Sonntagvormittag für die Veranstaltung gesperrt.

Finanziert werden mit der Startgebühr nicht nur Pokale, Medaillen und Urkunden für die Teilnehmer und Erstplatzierten. Die Läuferinnen und Läufer unterstützen mit ihrer Teilnahme den SV Motor Barth – speziell die Kinder und Jugendlichen, die in der Leichtathletikabteilung des Vereins trainieren. „So können wir den Mitgliedsbeitrag für die Kinder und Jugendlichen gering halten und typische Sportgeräte und Vereinskleidung finanzieren“, informiert Röwer.

