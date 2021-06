Prerow

Das kollektive Aufatmen, die Erleichterung ist derzeit fast täglich und vor allem an den Wochenenden zu spüren, wenn wieder einmal und dank Corona-Lockerungen endlich wieder eine der vielen beliebten Veranstaltungen in der Region stattfinden kann.

So auch in Prerow, wo am Sonnabend nach einer virtuellen Version im vergangenen Jahr nach zwei Jahren endlich wieder das Ostseeschwimmen ausgetragen werden konnte. „Die Menschen sind hungrig auf das Gemeinschaftserlebnis“, konnte auch Kathrin Borgwardt spüren, wie sehr die Menschen die Events in der Fischland-Darß-Zingst-Region vermisst haben.

Derzeit in unserer Region zwar so gut wie verschwunden, aber dennoch noch nicht wirklich weg, hat das Corona-Virus dennoch noch Auswirkungen auf die Veranstaltungen in der Region. Deshalb mussten auch Kathrin Borgwardt und ihre Mitstreiter ein Hygienekonzept für das 5. Darßer Ostseeschwimmen erarbeiten. So sind entsprechende Impf- oder Testnachweise mittlerweile Standardanforderung.

135 Voranmeldungen

Das hielt 140 Starter jedoch nicht davon, sich an der Prerower Seebrücke in die Ostsee zu stürzen, davon 135 Voranmeldungen, so viele wie noch nie. Die Erwachsenen hatten einen 2,1 Kilometer langen Kurs zu schwimmen, die Kinder wetteiferten auf eine 200 Meter langen Strecke um den Sieg, verfolgt von zahlreichen Zuschauern, die sich am Samstagmorgen auf der Seebrücke und am Strand eingefunden hatten. „Wir freuen uns sehr, endlich wieder Gastgeber sein zu können“, freute sich auch Prerows Bürgermeister René Roloff darüber, dass wieder Urlauberleben in das Ostseebad zurückgekehrt ist. Laut Kurdirektor Friedrich Schweitzer sei der Ort bereits gut gefüllt. Weitere Gäste werden ab der neuen Woche erwartet.

In der 18 Grad kalten Ostsee kämpften die Teilnehmer in Prerow um Bestzeiten. Quelle: Robert Niemeyer

Die werden das Ostseeschwimmen verpasst haben und damit auch die Siegerin. Livia Keusch stieg als Erste aus der Ostsee. Die Dresdenerin meisterte die Strecke in 37 Minuten und 19 Sekunden. Sie sei extra für das Ostseeschwimmen für einen Wochenendausflug nach Prerow gekommen. „Es ist ein sehr schönes, atemberaubendes Gefühl, endlich wieder bei Wettkämpfen starten zu können“, sagte die 26-Jährige.

Zur Galerie 140 Teilnehmer zählte das Ostseeschwimmen in Prerow.

Sehr gute Bedingungen

Das Ostseeschwimmen in Prerow sei besonders schön. 2019, bei der bis Sonnabend letzten realen Austragung des Ostseeschwimmens war sie erstmals dabei, im vergangenen Jahr auch bei der virtuellen Version. Wirklich vor Ort zu sein sei jedoch viel schöner, zumal auch die Bedingungen sehr gut gewesen seien. Bei 18 Grad Celsius Wassertemperatur und 21 Grad Celsius Lufttemperatur „war es sehr angenehm“, so die Psychologie-Studentin. Außerdem sei das Rennen sehr gut abgesichert gewesen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hatte ihr Team am Hauptturm um neun Rettungsschwimmer verstärkt und an Land und vor allem auf dem Wasser die Schwimmer begleitet.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Ostseeschwimmen von der Prerower Seebrücke und empfingen die Schwimmer mit Applaus im Ziel am Strand. Quelle: Robert Niemeyer

Zweitschnellste Frau am Sonnabend war Dörte Kamrau aus Rostock (37:36 Minuten), Dritte bei den Damen wurde Pauline Boldt (SSV Ostring, Berlin, 39:12 Minuten). Schnellster Mann war Noah Rühe aus Mölln (37:38 Minuten) vor Torsten Keusch (Hettstedt, 38:26 Minuten) und Jürgen Helmchen (Dessau, 39:01 Minuten).

Beim Kinderschwimmen gewann die weibliche Kategorie Franka Schallenberg aus Berlin (3:20 Minuten) vor Lieselotte Pieper (Berlin, 4:32 Minuten) und Emma Dahlke (Stralsund, 5:53 Minuten). Bei den Jungen erreichte Paul Goldack (Berlin, 3:20 Minuten) als Erster das Ziel vor Konstantin Pieper (Berlin, 3:44 Minuten) und Finn Heilek (Berlin, 3:59 Minuten).

Das Ostseeschwimmen in Prerow war übrigens der Auftakt zur Freiwasserschwimmserie MV. Nächster Termin ist am kommenden Sonnabend, 3. Juli, das Sundschwimmen in Stralsund.

Von Robert Niemeyer