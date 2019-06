Wustrow

Neue Wege beschreitet der Galerist Johannes Zielke. Lange führte er ein weitgehend abgeschiedenes Künstlerleben mit dem Kunstraum Darß in Born, jetzt zieht es den Galeristen, der sich selbst als „alten Hasen der Kunstszene“ bezeichnet in die Mitte von Menschen. Am 22-Juni eröffnet er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Astrid Hiepe die Galerie „Läkemäker“ in Wustrow.

Wo einst Fische verkauft wurden, hängen nun Bilder des Bauhausschülers Carl Marx in den renovierten Räumen. Ozonloch statt Dorschfilet – für Johannes Zielke ist das kein Widerspruch. Er kennt sich aus, sich auf neuem Terrain zu bewegen. 1990 gründete er die erste private Galerie im Ostteil Berlins.

Mehr Platz

Doch eigentlich braucht Johannes Zielke einfach nur mehr Platz, und mehr Laufkundschaft. Die betrug in Born „gleich null“, wie der Kunstexperte sagt. Aber: Jede Ausstellung kostet viel Geld, das brachten die wenigen zielgerichtet ankommenden Besucher im Kunstraum Darß nicht ein. Größere Werke konnte Johannes Zielke in der Galerie sowieso nicht zeigen.

In der Galerie „Läkemäker“ – dabei handelt es sich um einen alten Familiennamen, den noch die Großmutter Johannes Zielkes trug – soll sich das ändern. Schräg gegenüber der Kurverwaltung hoffen der Galerist und dessen Lebensgefährtin auf deutlich mehr Kundschaft.

Fußboden abgetragen

Um der Kunst in dem einstigen Fischgeschäft gebührenden Raum zu geben, haben sich Astrid Hiepe und Johannes Zielke als neue Mieter gewaltig ins Zeug gelegt. Die alten Fliesen beispielsweise wurden abgeschlagen, die Tragschicht dann auch gleich noch dazu, den alten Fußboden haben sie bis zur Sandschicht abgetragen und in dem Haus eine neue Bodenplatte gießen lassen.

Dann kam das Künstlerische: Für die Ausstellungen wurden hinterlüftete Wände gebaut, eine indirekte Beleuchtung installiert. Um dem Denkmalschutz gerecht zu werden, die Fassade ist entsprechend eingestuft, wurde bei den Fenstern der ursprüngliche Rundbogen wiederaufgenommen. Das Gleiche gilt für die neue Eingangstür, auch dort wurde ein Oberlicht mit Rundbogen eingefügt.

Perlenkette auf den Darß

Mit der Kunstscheune im Ortsteil Barnstorf und dem Fischlandhaus, das nicht nur der Bibliothek ein Dach gibt, sondern auch immer wieder Ausstellungen zeigt, stellt sich Johannes Zielke nicht nur einen innerörtlichen Kunstpfad vor, vielmehr sieht er seine Galerie auch als Bestandteil eines Weges, der Kunstinteressierte ebenso durch Ahrenshoop und Wustrow führen könnte – geradezu als Perlenkette der Kunst vom Fischland auf den Darß.

Mit Carl Marx hat sich der Galerist einen Bauhausschüler ausgeguckt, der wie so viele andere des Metiers später in die freie Kunst wechselte. Der Künstler hatte sich zu DDR-Zeiten den „keinen Menschen“ zugewandt, hörte und bearbeitete deren Probleme mit großem Einfühlungsvermögen. Das kam bei der Führung des Arbeiter- und Bauernstaats nicht gut an, was ihm laut Johannes Zielke „erhebliche Schwierigkeiten“ eingebracht hat.

Suche nach Aufmerksamkeit

Schwer wiegt da auch da größte Bild, das Carl Marx je gemalt hat. Das „Ozonloch“ entstand 1989 und soll nun einen gebührenden Platz in der Galerie finden. Astrid Hiepe und Johannes Zielke schleppen das farbenfrohe Gemälde von Raum zu Raum, um den optimalen Hängeplatz zu finden.

Seinen neuen Platz in der Galerie-Landschaft auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hat Johannes Zielke nun gefunden. Und da hofft er auf mehr Aufmerksamkeit.

Timo Richter