Ribnitz-Damgarten

„Wir wollen nur zeigen, dass wir noch da sind, dass die Vereinsarbeit im Hintergrund weiterläuft“, sagt Steffen Klauke, Abteilungsleiter der Fußballabteilung des PSV Ribnitz-Damgarten. Die Idee der Fußballer: Ein Zeichen setzen für den Sport und die hoffentlich baldige Öffnung der Sportstätten.

„Wir möchten, dass der Vereinssport wieder stattfinden kann“, sagt Markus Demski, Nachwuchstrainer beim PSV. Dafür hatten sich die Fußballer eine öffentlichkeitswirksame Aktion überlegt. Grünes Licht von Ordnungs- und Gesundheitsamt würden bereits vorliegen. Doch nun wird die Angelegenheit offenbar zum Politikum.

Demonstrationsverbot aus dem Rathaus?

Denn in der Stadtverwaltung soll das Vorhaben des Vereins offenbar auf wenig Zustimmung stoßen. „Ich habe einen Anruf bekommen. Mir wurde gesagt, dass wir diese Aktion überdenken sollen“, sagt Diana Geese, Vizepräsidentin des PSV Ribnitz-Damgarten. Geese hat mit den Fußballern die Aktion angeschoben. „Zwischen den Zeilen wurde mir zu verstehen gegeben, dass das nicht stattfinden soll“, so Geese weiter. Ein Demonstrationsverbot aus dem Rathaus?

Eine Begründung, warum der PSV die Aktion nicht veranstalten dürfe, habe es nicht gegeben. „Uns wurde nicht gesagt, was das Problem ist“, so Markus Demski. Geplant war bzw. ist, dass Mitglieder von Ribnitz-Damgartener Sportvereinen – auch der Ribnitzer Handballverein und der Ribnitzer SV seien gefragt worden, ob sie mitmachen – sich in der Langen Straße bzw. im Ribnitzer Zentrum positionieren und selbst gefertigte Schilder mit Botschaften wie beispielsweise „Mir fehlt mein Verein“ oder „Mir fehlen meine Mannschaftskameraden“ hochhalten. Um 16.30 Uhr sollte es am Donnerstag losgehen. Auflagen vom Landkreis unter anderem: Die Einhaltung der Abstände und dass der Marktplatz wegen des stattfindenden Wochenmarktes nicht genutzt werden darf. Kein Problem und im Grunde kein Grund für hohe Wellen.

„Stadt ist nicht Problemlöser“

Aus dem Ribnitz-Damgartener Rathaus heißt es, dass niemand aus der Verwaltung die Aktion untersagt habe. Der Verein habe das Recht, mit einer Demonstration seine Meinung zu äußern. Es gebe in der Verwaltung und in Zusammenarbeit mit den Ribnitz-Damgartener Vereinen verschiedene Ideen, öffentlichkeitswirksam auf die Situation aufmerksam zu machen. Unter anderem sollen auf der Internetseite der Stadt Trainingsvideos, produziert von den Sportlern der Bernsteinstadt selbst, gezeigt werden.

„Es geht nicht darum, dass die Stadt verhindern möchte, dass jemand seine freie Meinung äußert“, sagt Heiko Körner, Leiter des Amtes für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften, dem auch das Sachgebiet Gebäudemanagement und Sport untersteht. Die Verwaltung habe lediglich nachfragen wollen, was geplant sei. Es sei wahrgenommen worden, dass sich die Aktion gegen die Verwaltung richte. „Im Sinne von: Stadt, änder mal was“, so Körner. Die Verwaltung habe klarstellen wollen, dass sie nicht der Problemlöser sei, „sondern die gesamte Gesellschaft“. Das Anliegen der Sportler sei absolut nachzuvollziehen. „Wir wünschen uns alle nichts sehnlicher, als eine Rückkehr zur Normalität. Aber die Verordnungslage lässt das im Moment nicht zu.“ Kurzum: Die Stadt könne nichts tun, so lange die Landesregierung den Corona-Lockdown nicht lockert.

RSV und RHV zurückhaltend

Den Stecker für die Aktion am Donnerstag soll am Dienstag schließlich PSV-Präsident Ralf Lindemann gezogen, der den Antrag für die Protest-Aktion am Donnerstag zurückgezogen haben soll. Trotz mehrfacher Versuche war der PSV-Präsident nicht für eine Anfrage zu erreichen. Lindemann soll selbst von der geplanten Aktion der Fußballer erst kurzfristig erfahren haben.

Die anderen beiden großen Ribnitz-Damgartener Vereine halten sich bei dieser Aktion ebenfalls zurück. „Wir sehen das zwiespältig“, sagt Peter Norden, Vorsitzender des Ribnitzer Handballvereins. Der Druck sei zwar unbestreitbar da. Je länger der Lockdown andauere, desto schwieriger werde es, die Mitglieder zu halten. „Was wir brauchen, speziell für die Jugend von der E- bis B-Jugend, ist die Halle. Aber wir bezweifeln, dass diese Aktion etwas bringt“, so Peter Norden. Die Verwaltung sei für dieses Thema sensibilisiert. Zweifelhaft sei, ob der Protest die Landes- oder die Bundesregierung erreiche.

Der Ribnitzer SV unterstütze grundsätzlich das Thema. „Wir möchten auch, dass es lieber heute als morgen wieder losgeht“, sagt RSV-Präsident Horst Schacht. Die Aktion sei jedoch zu kurzfristig angekündigt worden. Auch hätten Informationen gefehlt. „Ich kann nicht zu einer Aktion zustimmen, deren Inhalt ich nicht kenne“, so Schacht. Außerdem solle der Corona-Gipfel der Bundes- und Landesregierungen am Mittwoch abgewartet werden, bevor überhaupt irgendwelche Protestaktionen gestartet werden.

Von Robert Niemeyer