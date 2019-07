Born

Für das Café Peterssons Hof in Born wird schon wieder ein neuer Pächter gesucht. Johanna Frötsch wird das Café des Ensembles zum November aufgeben, obwohl das Geschäft eigenen Angaben zufolge laufe, sie super Resonanzen erhalte. Die Sechs-Tage-Woche hat an den Kräften der 31-jährigen Konditormeisterin gezehrt.

Anfang 2018 hatte die gebürtige Hamburgerin das Café – zum Objekt gehört zudem eine Ferienwohnung – übernommen. Ihre Vorgängerin hatte das Objekt mach wenigen Monaten nach Überlastung wieder aufgegeben. Knapp zwei Jahre nach ihrem Schritt in die Selbstständigkeit streicht nun auch die Konditormeisterin die Segel.

Hartes Stück Brot

Nach Übernahme des Ensembles durch die Kommune steht nun also der nächste Betreiberwechsel an. Yves Scharmberg, Betriebsleiter der Borner Kurverwaltung, ist dennoch nicht Bange. Bereits fünf Minuten nach Veröffentlichung der Suche nach einem neuen Pächter habe ein einheimischer Gastronom sein Interesse für das Café Peterssons Hof angemeldet.

Leicht gemacht hat sich Johanna Frötsch die Entscheidung nicht. Die ersten drei Monate hatte die 31-Jährige komplett allein gestemmt, dann lief der Betrieb zu zweit. Trotzdem „ist das ein hartes Stück Brot“, sagt die Konditormeisterin. Die Umsätze im Sommer seien ganz gut, aber der Winter sei hart.

Zukunft in Selbstständigkeit

Nach ihrer Ausbildung im City-Geschäft des Lübecker Marzipanherstellers Niederegger kam sie auf die Halbinsel. Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit war sie in verschiedenen Hotels in Dierhagen und Ahrenshoop tätig. Trotz dieser Erfahrung sieht Johanna Frötsch ihre berufliche Zukunft weiterhin als Chefin eines eigenen Betriebs. Gerne würde sie in der Region bleiben, vorausgesetzt sie findet ein passendes Café. „Ich habe den Meistertitel schließlich nicht umsonst gemacht.“

Etwas anders schätzt Yves Scharmberg die Situation ein, so habe sich die Pächterin nicht ausreichend um die Vermarktung der Ferienwohnung gekümmert. Kurz nach der Veröffentlichung der Suche nach einem neuen Pächter sollte die Ferienwohnung aktiv beworben werden, so der Betriebsleiter. Allein mit Kaffee und Kuchen sei in Born kein ausreichender Umsatz zu erzielen. Ohne Frühstück – das die Konditormeisterin im Angebot hatte – und beispielsweise kleinen Mittagssnacks oder Eis werde auch ein neuer Pächter dauerhaft scheitern, ist Yves Scharmberg überzeugt.

Zerwürfnisse nach Kauf

Der Kauf des Ensembles für mehr als 1,8 Millionen Euro hatte in der Gemeindevertretung zu tiefen Zerwürfnissen von Befürwortern und Kritikern der Aktion geführt. Um den mehrheitlich unterstützten Plan, Peterssons Hof in der bestehenden Form zu erhalten, hatte Bürgermeister Gerd Scharmberg (Bürger für Born) bewusst gegen Regelungen des Kommunalrechts verstoßen. Klagen wegen des Verdachts der Verschwendung von Gemeindefinanzen wurden eingestellt. Auch das Innenministerium hatte ein eigenes Gutachten erstellen lassen. Demnach ist der Kommune kein finanzieller Schaden entstanden.

Erstmals wurde im Oktober 2014 im Tourismusausschuss der Borner Gemeindevertretung über den Kauf des ortsbildprägenden Gebäudeensembles gesprochen. Seinerzeit gab es einhellige Zustimmung.

Timo Richter