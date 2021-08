Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Heute startet das Pangea-Festival auf Pütnitz. 15 000 Gäste werden erwartet. Dank Sondergenehmigung als Pilotprojekt darf das Spiel- und Spaßfestival auf dem ehemaligen Flugplatzgelände bei Ribnitz-Damgarten stattfinden. Bis Sonntag tummeln sich die Besucher auf dem Gelände. Am heutigen Donnerstag ist Hauptanreisetag. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrseinschränkungen in der Region um Ribnitz-Damgarten.

Nadelöhr Passbrücke

Gleichzeitig versuchen die Beamten des Ribnitzer Polizeireviers das erwartete Stauchaos im Rahmen zu halten. Zwischen 10 und 16 Uhr, so die Angaben der Pangea-Veranstalter, würden die meisten Pangea-Besucher anreisen. Bekanntes Nadelöhr aus den Vorjahren ist die Passbrücke über die Recknitz zwischen Ribnitz und Damgarten und die aus Richtung Rostock kommend direkt dahinter liegende Ampelkreuzung am Damgartener Hafen (B 105/Schillstraße).

Laut Marco Stoll wird die Polizei den Verkehr hier per Hand regeln. Die Ampel wird ausgeschaltet. Der Verkehr staut sich hier gerne über mehrere Kilometer zurück in Richtung Rostock. „Wir setzen auch eine Drohne zur Verkehrsüberwachung ein“, so Stoll. Neuralgische Punkte sollen so im Blick gehalten werden, wie beispielsweise die Ampelkreuzung der B-105-Ortsumgehung Ribnitz an der Sanitzer Straße. Wird des hier zu kritisch, greife die Polizei laut Stoll auch hier händisch ein, um den Verkehr zu regeln.

Auch in Damgarten bzw. am Ortsausgang Damgarten, Einfahrt Flugplatzallee, der Zufahrt zum Flugplatz bzw. Festivalgelände, dürfte es eng werden. Auch hier wird die Polizei den Verkehr im Kreuzungsbereich regeln. Wird es zu kritisch, wird eine Umgehung genutzt. Um quasi mehr Platz für Stau zu haben, sollen die Fahrzeuge dann über Beiershagen gelotst werden, um dann aus Richtung Norden auf die Flugplatzallee zu gelangen.

Welche Ausweichstrecken es gibt

„Das wird eine Herausforderung. Stauerscheinungen werden wir aber nicht verhindern können“, weiß der Ribnitz-Damgartener Revierleiter. Neben der Regelung des Anreiseverkehrs werde die Polizei außerdem Kontrollen auf Alkohol und Drogen durchführen.

Um den Stau vor allem in Damgarten bzw. auf der B 105 bei Ribnitz zu entzerren, bittet die Polizei, Ausweichstrecken zu nutzen. Von Rostock kann die als touristische Ausweichstrecke Fischland-Darß-Zingst ausgewiesene die B 110 über Sanitz und später über Bad Sülze oder Marlow und dann Löbnitz genutzt werden. Von hier aus geht es entweder über Barth und Fuhlendorf/Bodstedt oder über Bartelshagen I und Hessenburg nach Saal. Von hier aus erreicht man die Flugplatzallee aus Richtung Norden.

Von Robert Niemeyer