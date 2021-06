Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Es ist eine sicherlich mutige Entscheidung mit Signalwirkung. Das Pangea-Festival auf der Halbinsel Pütnitz darf stattfinden, und zwar im gewohnten Umfang. Als Pilot- bzw. Modellprojekt schaut sicherlich die ganze Branche auf das viertägige Festival am Saaler Bodden. „Wir waren während der gesamten Pandemie aktiv, haben uns national und international ausgetauscht“, erklärt Hans Jensen, Geschäftsführer des Veranstalters Supremesurf aus Rostock, den Weg Pangea-Festival 2021 mit dann wohl 15 000 Besuchern.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freude bei Landkreis und Stadt

Pangea-Veranstalter Hans Jensen. Quelle: Robert Niemeyer

Noch dürfte sicherlich nicht hundertprozentig absehbar sein, wie sich die Pandemie entwickelt. Doch der Impffortschritt und die im Sommer sinkenden Zahlen lassen ein Test-Festival dieser Größenordnung zu. „Ich bin sehr froh, dass wir mit dem Gesundheitsministerium einen so guten Kompromiss gefunden haben. Ausdrücklich danke ich Gesundheitsminister Harry Glawe dafür“, lässt sich Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Stefan Kerth zitieren. Kerth war ebenso wie Hans Jensen beteiligt an den Verhandlungen mit dem Ministerium zur Durchführung des Festivals.

Auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth begrüßt die Entscheidung. „Ich freue mich sehr darüber, dass das Festival möglich ist“, so Huth. Es zeige sich damit, „dass wir mit einem sehr professionellen Partner zusammenarbeiten“, so der Bürgermeister auch mit Blick auf das geplante Bernsteinresort auf Pütnitz. Supremesurf will hier investieren.

Sehr gute Bedingungen vor Ort

Über Monate hinweg seien für das Festival Lösungen gesucht und Konzepte entwickelt worden. Herausgekommen ist ein Festival, das auf eine Doppel-Test-Strategie mit Tests vor und während der Veranstaltung setzt, gepaart mit der digitalen Erfassung und stetiger Aktualisierung von Kontakt-, Impf- und Testdaten für jeden einzelnen Besucher. Experten begleiten den viertägigen Spaß, um Daten und Erkenntnisse für die Zukunft zu sammeln.

Der zusätzliche Aufwand sei zwar mit Mehrkosten verbunden. „Für uns als Branche ist es das aber auf jeden Fall wert“, sagt Hans Jensen. Es sei wichtig, Konzepte Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln, damit es auch im Worts Case Großveranstaltungen geben kann. „Was, wenn Corona auch nächstes Jahr noch ein Problem ist? Dafür brauchen wir Lösungen“, so Hans Jensen.

Das Pangea-Festival eigne sich besonders für einen solchen großangelegten Test. Das Flugplatzgelände auf der Halbinsel Pütnitz sei besonders weitläufig. 95 Prozent der Aktionen finden draußen also bei geringem Infektionsrisiko statt. Aufgrund der Vielfalt des Programms mit Workshops, verschiedenen Sport- und Spielbereichen und mehreren kleineren Bühnen werde das Publikum entzerrt.

Testläufe im Kleinformat

Bereits im vergangenen Jahr hatte Supremesurf mit kleineren Formaten experimentiert. So wurde das Campea-Festival geboren, eine kleinere Camping-Version des Pangea-Festivals mit besonderem Hygienekonzept und maximal 1000 Besuchern. An drei Themen-Wochenenden fand diese Variante im festivallosen Jahr 2020 statt.

Im vergangenen Jahr wurde aus Pangea die dreiteilige Camping-Festival-Reihe Campea mit jeweils maximal 1000 Gästen. Quelle: Anika Wenning

In diesem Jahr werden vom 19. bis 22. August wieder bis zu 15 000 Besucher erwartet. „Der Frühjahrsputz ist längst durch“, sagt Hans Jensen. Jetzt beginnen die Vorbereitungen des Aufbaus auf dem Gelände. Stück für Stück werden die Gebäude und Spielplätze sowie die Dekoration aufgebaut, bekanntlich in Eigenarbeit und mit viel Liebe zum Detail.

Von Robert Niemeyer