Pangea und Corona: Das müssen Festival-Besucher über Tests und Masken wissen

Pütnitz

Am Donnerstag startet auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten das „About you Pangea“-Festival. Die Veranstaltung wird wissenschaftlich begleitet und gilt als Blaupause für die Organisation und Veranstaltung von Festivals unter pandemischen Bedingungen. Experten werten die gesammelten Daten hinterher aus.

Das Festival soll mit 15 000 Zuschauern an Vor-Corona-Zeiten heranreichen. Möglich macht das ein engmaschiges Testsystem. Dafür haben die Veranstalter Konzepte für zwei verschiedene Gruppen entwickelt. Zur ersten Gruppe gehören vollständig Geimpfte, Genese, deren Infektion maximal ein halbes Jahr und mindestens 28 Tage zurückliegt, sowie Geschützte. Als geschützt gelten Personen, deren Infektion mindestens ein halbes Jahr zurückliegt und die zusätzlich bereits eine Impfung erhalten haben.

Zur anderen Gruppe gehören diejenigen, die weder vollständig geimpft, genesen noch geschützt sind.

Besteht eine Testpflicht für die Teilnahme an der Veranstaltung?

Ja. Besucher, die geimpft, genesen oder geschützt sind, benötigen zwei Antigen-Schnelltests. Der erste wird bei Anreise vor Betreten des Geländes durchgeführt. Der zweite wird am dritten Festivaltag – also am Sonnabend – fällig und kann bis 18 Uhr durchgeführt werden.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle anderen – also Besucher ohne vollständige Impfung, ohne Genesung und diejenigen, die nicht als geschützt gelten, müssen zwei PCR-Tests machen. Der erste wird vor Betreten des Geländes durchgeführt, nach 48 Stunden ist ein erneuter PCR-Pooling-Test nötig. Die Kosten dafür sind in dem PCR-Test-Ticket enthalten, die die betroffenen Besucher vorher gekauft haben.

Wo können die Tests durchgeführt werden?

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sowohl Antigen- als auch PCR-Tests nur in den extra für das Festival eingerichteten Testzentren durchgeführt werden können. Die Ergebnisse können direkt mit dem Ticketsystem und dem Festivalbändchen verknüpft werden.

Für die Antigen-Tests ist direkt vor Ort eine Teststation eingerichtet worden. Diese ist von Donnerstag, 9 Uhr, durchgehend bis Sonntag geöffnet. Für diejenigen, die einen PCR-Test benötigen, ist am Hauptanreisetag, dem Donnerstag, ein Testzentrum am Iga-Park in Rostock speziell für Festivalbesucher eingerichtet worden. Dieses wird jedoch ausschließlich am Donnerstag betrieben und ist für alle Gäste gedacht, die per Auto, Camper oder Bus anreisen. Das Ergebnis soll anschließend bei der Ankunft direkt vorliegen.

Für diejenigen, die über öffentliche Verkehrswege zum Festival kommen oder erst am Freitag anreisen, gibt es zudem eine PCR-Teststation auf dem Festivalgelände. Für die Pooling-Tests stehen Abstrichzelte an den Eingangs- und Ausgangsschleusen vom und zum Campinggelände bereit.

Was gilt für Kinder?

Kinder ab sechs Jahren benötigen ebenfalls ein PCR-Test-Ticket. Besucher bis einschließlich fünf Jahren brauchen keinen Test machen.

Was passiert, wenn ein Corona-Test positiv ausfällt?

Die betroffene Person wird informiert und in ein Quarantäne-Camp geschickt. Bei einem positiven Antigen-Test wird zunächst ein PCR-Test durchgeführt. Bei einem positiven PCR-Test informieren die Veranstalter zudem das Gesundheitsamt. Aus dem Quarantänebereich müssen die positiv Getesteten abgeholt werden. Auch mitreisende Personen müssen in Quarantäne und abreisen. Der Kaufpreis des Tickets beziehungsweise der Tickets der Reisegruppe werden in so einem Fall erstattet.

Kann das Gelände während des Wochenendes verlassen werden?

Die Organisatoren empfehlen, das Gelände während des Festivalbetriebs nicht zu verlassen. Sollte ein Verlassen des Geländes unbedingt nötig sein, kann ein weiterer PCR-Test oder Antigen-Test bei der erneuten Anreise gemacht werden. Für den PCR-Test muss ein neues Ticket gekauft werden.

Welche weiteren Regeln gelten auf dem Festival?

Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht am Einlass, in den jeweiligen Test-Stationen sowie in geschlossenen Räumen, etwa den Sanitäranlagen. Ansonsten müssen keine Masken getragen werden. Die Veranstalter empfehlen, Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Es darf getanzt werden – ohne Mindestabstand und Maskenpflicht im Freien. Die Workshops auf dem Festival haben jeweils eine Teilnehmerbegrenzung. Die Veranstalter raten dazu, sich Plätze mit einer festivaleigenen App zu reservieren.

Von Katharina Ahlers