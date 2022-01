Barth

Endlich ein Impftag in Barth, und das auch ohne den Aufwand, vorher einen Termin abmachen zu müssen. Freies Impfen war angesagt. Und dann das: Etliche Menschen blieben am Dienstag ohne den erhofften Piks. „Jetzt stehen wir da und bekommen keinen Impfstoff mehr“, kritisierte Dirk Nebendahl am späten Nachmittag.

„Große Verarsche!“

Und das zu Recht. Der 72-Jährige aus Hessenburg war mit seiner Frau eigens nach Barth gefahren, um sich die Booster-Impfung gegen das Coronavirus abzuholen. Am Ende bekam das Paar diese nicht, so wie etwa 30 Impfwillige, die sich in der vagen Hoffnung, doch noch die ersehnte Corona-Schutzimpfung zu erhalten, am Nachmittag in einer Warteschlange auf der Treppe des HdW drängten. Ein Grüppchen Enttäuschter hatte schon aufgegeben, beobachtete das Geschehen aber weiterhin von der Straße aus. Ausdrücke wie „skandalös“ und „große Verarsche“ machten die Runde. Was war geschehen?

Trotz Terminschein warteten in Barth am Dienstag etliche Bürger vergeblich auf eine Impfung. Quelle: Volker Stephan

Der Landkreis hatte für Dienstag freies Impfen für jedermann im Kulturhaus angekündigt, sich aber offenbar bei der Impfstoffbereitstellung verkalkuliert. Schon am frühen Nachmittag war der Vorrat erschöpft, obwohl noch viele Angemeldete, die zuvor eine Nummer mit Impfzeit erhalten hatten, in der Schlange standen. „Ich habe mich darauf verlassen, nach der um 12.25 Uhr erfolgten Anmeldung dann auch einigermaßen pünktlich an der Reihe zu sein“, so eine entrüstete Dame, die eine gelbe Eintrittskarte mit dem handschriftlich eingetragenen Termin 15.30 Uhr vorzeigte.

Auch Dirk Nebendahl und seine Frau hatten ein Terminticket bekommen und gingen leer aus. Um 12.50 Uhr und 12.55 Uhr wären sie an der Reihe gewesen. „Warum werden die Karten vergeben, wenn man keinen Impfstoff bekommt?“, fragt der Hessenburger.

Mehr Tickets vergeben, als Impfstoff vorhanden war

Auf Nachfrage beim Landkreis Vorpommern-Rügen, Organisator des Impftermins im HdW, heißt es, dass offenbar zu viele Impfkarten ausgeteilt wurden. Zur Erklärung: Ist der Andrang bei solchen freien Impfterminen besonders groß, werden Terminscheine vergeben, damit Impfwillige nicht warten müssen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal wiederkommen können und dann zu der auf dem Schein aufgedruckten Zeit auch geimpft werden. Der Landkreis hatte im Vorfeld auch angekündigt, dass vor Ort solche kurzfristigen Termine vergeben werden können, wenn der Andrang besonders groß ist.

Das Problem in Barth war offenbar, dass mehr Impfscheine vergeben worden waren, als es Impfstoff gab. Rund 100 Impfdosen waren im Vorfeld angekündigt worden, 106 wurden am Ende verimpft. Allerdings hatten deutlich mehr Menschen einen der Zeitscheine bekommen.

Wer genau dort die Termintickets falsch ausgegeben hat, sei schwer nachzuvollziehen. „Das ist aufgrund mangelnder Kommunikation in die Grütze gegangen“, sagt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig dazu.

Stadt und Landkreis versuchen nun, sprichwörtlich die Kohlen aus dem Feuer zu ziehen. Barths Bürgermeister hat sich im Internet bereits entschuldigt, auch der Landkreis bedauert den Vorfall. „Es wird einen Nachholtermin geben. Wer bereits ein Ticket hat, wird gleich drangenommen“, sagt Kreissprecherin Sandra Lehmann.

Neuer Termin: Ticketinhaber bevorzugt

Den Termin gibt es bereits. Am Mittwoch, 19. Januar, wird von 10 bis 16 Uhr wieder in Barth gegen das Coronavirus geimpft. Um die Nachfrage ein wenig einschätzen zu können und vor allem denen zu helfen, die am Dienstag leer ausgegangen sind, werden jene mit Ticket gebeten, sich bei der Bürgerinfo der Stadt Barth zu melden. Die Telefonnummer lautet: 038 231/37 300, die E-Mail-Adresse lautet info@amt-barth.de.

Der Ort ist noch nicht ganz klar. Ein Grund für die Ticketvergabe war am Dienstag auch, dass die Impfwilligen ansonsten bei winterlichen Temperaturen draußen hätten warten müssen. Mit dem Ticket hätten sie gehen und später wiederkommen können. Barths Bürgermeister schlägt nun vor, den nächsten Impftag dort durchzuführen, wo Menschen drinnen warten können, weil genug Platz ist. Deshalb werde nun geprüft, ob die Impfaktion in einer Turnhalle in Barth stattfinden kann. Ob und wenn ja, in welcher Turnhalle, werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Landkreis teilt außerdem mit, dass, falls die Nachfrage nach Impfungen nächste Woche erneut so hoch ist, ein wöchentlicher Impftag in Barth dauerhaft etabliert werden könnte.

Von Robert Niemeyer und Volker Stephan