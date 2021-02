Ribnitz-Damgarten

Bereits seit mehr als fünf Jahren drückt in dem kleinen Örtchen Pantlitz in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow der Schuh in Sachen Feuerwehrgerätehaus. Risse in den Wänden, ein marodes Dach. Bereits 2015 beschäftigten sich die Gemeindevertreter Ahrenshagen-Daskows mit dem Thema. Nun gibt es offenbar eine Lösung.

Zuletzt hatte auch der sogenannte Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde Ahrenshagen-Daskow den Kameraden der örtlichen Feuerwehr in Pantlitz und der Gemeinde bescheinigt, dass das Gerätehaus für die Nutzung als eben jenes nach aktuellen Gesichtspunkten ungeeignet sei. Eine Sanierung oder ein Neubau waren im Herbst 2019 vorgeschlagen worden, als der Brandschutzbedarfsplan vorgestellt wurde. Nun läuft es wohl auf Letzteres hinaus.

Machbarkeitsstudie im vergangenen Jahr

Die Gemeindevertreter Ahrenshagen-Daskows beschlossen in dieser Woche, einen Bebauungsplan für den Neubau einer Feuerwehr in Pantlitz aufzustellen. Laut Sandra Schröder-Köhler, Bürgermeisterin der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow, hatte die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die einen geeigneten Ort für den Neubau finden sollte. Die Ergebnisse wurden im Herbst vergangenen Jahres vorgestellt. Zwei Stellen im Ort wurden vorgeschlagen. Einmal nördlich an der Ringstraße. Favorisiert wird jedoch eine Fläche weiter südlich, unweit des bisherigen Gerätehauses. Nur wenige Meter weiter befindet sich ein kleines Fußballfeld, in diesem Bereich, an der Ecke Ringstraße/Burgwall soll das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut werden.

Das Fußballfeld in der Pantlitzer Ortsmitte muss verschoben werden. Quelle: Robert Niemeyer

Das Grundstück sei geeignet, die Anforderungen für ein modernes Gerätehaus zu erfüllen, sowohl was die Größe angeht, also auch was das Ankommen der Einsatzkräfte und Ausrücken der Einsatzfahrzeuge angeht. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde bereits eine Bauvoranfrage bei der Baugenehmigungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen gestellt, jedoch wegen fehlender Planungsvoraussetzungen zunächst zurückgezogen. Mit dem B-Plan und einer Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde sollen diese Voraussetzungen nun geschaffen werden.

Der kleine Fußballplatz muss dabei auch nicht verschwinden. Das Spielfeld soll einfach ein kleines Stück in Richtung Süden verschoben werden und könne so grundsätzlich weiter genutzt werden.

Kosten: Mindestens eine Million Euro

Ziel ist es laut Sandra Schröder Köhler, bis Ende des Jahres den B-Plan endgültig zu beschließen. Auch sollen die Planungsleistungen für den Bau des Gebäudes bis dahin ausgeschrieben werden. Darüber hinaus sollen auch Fördertöpfe gesucht werden, um den Bau zu finanzieren. Das heißt also, bis das neue Gerätehaus tatsächlich steht, dürfte noch einige Zeit – laut Schröder-Köhler möglicherweise Jahre – ins Land gehen.

Aufgrund des frühen Zeitpunkts der Planung gebe es noch keine konkrete Kostenschätzung. Eine Million Euro dürften es laut der Bürgermeisterin jedoch mindestens werden. Die Kosten für die Sanierung des bestehenden Gebäudes wurden vor einiger Zeit auf rund 800 000 Euro geschätzt.

Mit der Forcierung des Projektes Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Pantlitz untermauert die Gemeinde dabei ihren Standpunkt, alle drei Feuerwehrstandorte zu erhalten. Eine Option des Brandschutzbedarfsplanes war seinerzeit nämlich auch, die Standorte Altenwillershagen und Pantlitz zu einem Standort neben dem der Feuerwehr Ahrenshagen zusammenzulegen. Im Januar vergangenen Jahres hatte sich die Gemeindevertretung jedoch dazu positioniert, alle Standorte zu erhalten. Das Gerätehaus in Altenwillershagen soll grundlegend saniert werden, sobald der Neubau in Pantlitz fertiggestellt ist.

