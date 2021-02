Ahrenshagen-Daskow

Eine auf den ersten Blick kleine Maßnahme, aber dennoch ein Baustein, um das Küstenvorland für Touristen ein wenig attraktiver zu gestalten. Die Wasserwanderrastplätze in Daskow und Pantlitz in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow sollen aufgehübscht werden. Die Gemeindevertreter Ahrenshagen-Daskows fassten in der vergangenen Woche einen entsprechenden Beschluss, der besagt, dass Fördermittel dafür beantragt werden sollen.

Projekt auf Platz acht

Die kommen aus dem sogenannten Leader-Programm. Die Gemeinde Ahrenshagen-Daskow hatte sich mit dem Projekt zur Erneuerung der Infrastruktur an den beiden Wasserwanderrastplätzen hierfür beworben. Anfang des Jahres hatte die sogenannte Leader-Aktions-Gruppe (LAG) die eingereichten Projekte bewertet. „Wir sind mit unserem Projekt auf Platz acht gelandet, deshalb können wir jetzt den Förderantrag stellen“, so Sandra Schröder-Köhler, Bürgermeisterin der Gemeinde.

Ziel des Projektes ist es, dass Paddeln auf der Recknitz attraktiver zu machen. Dies sei im Bereich der Ostsee und des Boddens nur bedingt möglich. Deshalb ziehe es viele wasserbegeisterte Urlauber auf die Recknitz. Wichtig für die Zufriedenheit der Gäste sei dabei eine gute Service-Infrastruktur. Die fehle an den beiden Wasserwanderrastplätzen in Pantlitz und Daskow. So soll in Pantlitz die Steganlage saniert werden. In Daskow sollen eine Kompost-Toilette sowie eine überdachte Sitzgruppe errichtet werden.

Somit stehe mit Abschluss des Projektes ein gewisser Basiskomfort entlang der Recknitz von Tessin bis Damgarten zur Verfügung. In Bad Sülze, Marlow und Damgarten und auch in Tessin gebe es bereits entsprechend ausgestattete Wasserwanderrastplätze.

Gemeinde muss in Vorkasse gehen

Die Kosten für die Erneuerung der beiden Plätze in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow werden derzeit auf rund 48 000 Euro geschätzt. Etwa 36 300 Euro davon werden nach aktuellem Stand gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt somit bei etwa 11 700 Euro. Dabei muss die Gemeinde mit den Gesamtkosten in Vorkasse gehen. Umgesetzt werden soll die Maßnahme zwischen April 2021 und April 2022. Anfang kommenden Jahres könnten die Fördermittel ausgezahlt werden.

Der Wasserwanderrastplatz Pantlitz soll einen neuen Steg bekommen. Quelle: Robert Niemeyer

Die Leader-Aktionsgruppe Nordvorpommern fördert in diesem Jahr 20 Projekte mit einer Gesamtsumme von 875 000 Euro. Das Gesamtinvestitionsvolumen aller 20 Projekte liegt bei rund 1,3 Millionen Euro. Auf den ersten drei Plätzen der Prioritätenliste finden sich gemeindeübergreifende Projekte wieder. Die Rad-Thementouren im Küstenvorland, der Pilgerweg zwischen Bodstedt und Franzburg sowie die Machbarkeitsstudie zur Weiterführung des chance.natur-Projektes „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ sind die diesjährigen Spitzenreiter.

Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von einer Million Euro in 2021 zur Verfügung. Vier Projekte stehen auf der Nachrückerliste.

Von Robert Niemeyer