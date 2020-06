Papenhof in Barth: Böse Überraschung zu Beginn der Bauarbeiten

Barth

Die guten Nachrichten für den geplanten Umbau und die Sanierung des Papenhofes in Barth kamen schon im Januar. Mit der Fördermittelzusage des Wirtschaftsministeriums des Landes war die Finanzierung des Projektes endlich gesichert. Nun geht es auch auf der Baustelle voran. Die ersten Arbeiten haben begonnen. Zunächst wurden alle Gewerke ausgeschrieben, 70 Prozent seien nach Auskunft des Bauamtsleiters Manfred Kubitz auch bereits vergeben. „Wir wollten keine böse Überraschung erleben und haben uns deshalb entschieden, gleich am Anfang alles auszuschreiben“, sagte Kubitz. „Derzeit liegen wir bei den Ausschreibungen auch bei plus-minus null. Einige sind teurer, andere günstiger.“

Hier entsteht der Anbau des Papenhofes. Quelle: Anika Wenning

Die ersten Maurerarbeiten in dem denkmalgeschützten Gebäude haben bereits begonnen. „Die Fußböden wurden unter anderem freigelegt“, berichtet Manfred Kubitz. Aus dem Papenhof soll ein Kulturforum werden. Da allerdings schon früh klar war, dass das denkmalgeschützte Gebäude den modernen Anforderungen nicht genügt, wird ein Anbau errichtet. Während in dem alten Haus eine große Ausstellung auf zwei Etagen entstehen soll, sollen sich im Anbau das Foyer, eine Treppe und ein Aufzug sowie die Toiletten befinden. Das Obergeschoss soll dem stadtgeschichtlichen Teil vorbehalten bleiben, im Erdgeschoss werden Barther oder in Barth wirkende Persönlichkeiten gewürdigt.

5,4 Millionen für Sanierung und Umbau

In den Umbau und die Sanierung des Papehofes in Barth fließen unter anderem Fördermittel von Bund und Land. Quelle: Anika Wenning

„Bei dem Anbau warten wir nur auf die Freigabe des Prüfstatikers“, erklärt der Bauamtsleiter. Der Anbau müsse aufgrund des Untergrundes auf Pfählen errichtet werden. Die Sanierung des Papenhofes und die Errichtung des Anbaus erfolgen zeitlich parallel.

Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen rund 5,4 Millionen Euro. Bis die Finanzierung endlich stand, lag vor der Stadt Barth ein langer Weg. „Für die Förderung haben wir fünf Jahre gebraucht“, berichtet der Bauamtsleiter. Das Geld für den Umbau des Papenhofes stammt aus Mitteln des Bundes und des Landes. Weitere Fördermittel kommen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Leader-Plus-Programm und dem Denkmalschutz-Sonderprogramm.

Klausurtagung der Architektenkammer in Barth

Am Freitag trafen sich die Vorstandsmitglieder der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern zur jährlichen Klausurtagung, die dieses Mal in Barth stattfand. Die Architekten besuchten gemeinsam mit Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig und Bauamtsleiter Manfred Kubitz unter anderem den Papenhof.

„Wir sehen das Potenzial dieses Gebäudes. Das ist pure Stadtgeschichte. Es ist toll, dass sich die Stadt Barth dazu bekennt“, erklärte Vizepräsident Robert Erdmann. Dass solche Projekte Zeit brauchen, sei wichtig und auch richtig. „Man sollte so ein Projekt lieber in Ruhe entwickeln und auf die beste Lösung warten. Die Zeit muss man sich nehmen“, fügte der Präsident, Christoph Meyn, hinzu.

Schon erste Überraschung bei den Bauarbeiten

Deutlich wurde bei der Führung durch das denkmalgeschützte Gebäude, wie viel Arbeit die Stadt noch in den Umbau des Papenhofes stecken muss. „Solche Projekte sind auch immer Projekte mit Überraschungspotenzial“, erklärte Robert Erdmann.

Die erste Überraschung habe es schon zu Beginn der Arbeiten gegeben, erklärte Manfred Kubitz. So stellte sich heraus, dass es kein Fundament gebe, sondern das Haus lediglich auf Feldsteinen errichtet wurde. Das Fundament müsse Stück für Stück nachträglich untergezogen werden, erklärte Manfred Kubitz. „Das ist sehr aufwendig.“ Noch sei nicht klar, ob das komplette Gebäude davon betroffen ist. Bisher sei nur ein Teil des Papenhofes freigelegt.

Von Anika Wenning