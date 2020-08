Parkhaus am Barther Hafen: Endlich Einigung in Sicht

Barth

Sie war lange ein Streitpunkt: die geplante Parkpalette – ein halb offenes Parkhaus – am Barther Hafen. Schon im April vergangenen Jahres hatten sich Bewohner des Mehrfamilienhauses Platz der Freiheit 7 an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt und ihrem Ärger Luft gemacht. Denn sie waren mit den Plänen des Investors des „ Hafenquartiers“, der Hafen-Invest GmbH, so gar nicht einverstanden.

Die Pläne sahen nämlich vor, dass in Sichtweite ihres Hauses auf einer Grünfläche am Osthafen eine Parkpalette gebaut werden soll. Der Bau sei laut Investor notwendig, da statt bislang drei geplanter Tiefgaragen nur zwei gebaut werden sollen, da die Kosten sonst zu hoch seien. Die Stadtverwaltung lud daraufhin zu einer Einwohnerversammlung ein und suchte im Anschluss gemeinsam mit dem Investor nach einer Alternative.

Anzeige

Aus Appartementhaus soll Hotel werden

Doch auch der neue Vorschlag der Ende Mai im Bauausschuss vorgestellt wurde, stieß nicht auf Gegenliebe der Anwohner. Denn dieser Vorschlag war gleich mit einer weiteren Änderung des Bauvorhabens verbunden. Demnach soll aus dem bisherigen Appartementhaus Nummer 5, das als östlichstes Haus unmittelbar an den Graben am alten Obstgarten grenzt, ein Hotel mit 120 Zimmern werden.

Weitere OZ+ Artikel

Die Konsequenz: Es müssen noch mehr Parkplätze her. Und so sollten gleich zwei Parkpaletten entstehen – eine in 50 Meter Entfernung vom Wohnhaus und die andere auf der östlichen Seite. Noch einmal stellten die Anwohner klar, dass sie kein Parkhaus direkt vor der Nase wollen, auch wenn es 50 Meter entfernt ist.

Nach drittem Versuch Einigung

Doch nun ist endlich eine Einigung in Sicht. Bei einer weiteren Einwohnerversammlung wurde die mittlerweile dritte Variante vorgestellt. So soll die Parkpalette vor dem Haus verschwinden und stattdessen nur das eine Parkhaus östlich, am rechten Rand des schon bestehenden Parkplatzes, gebaut werden.

Dieses Parkhaus wird dann vier- statt dreigeschossig. Auf der Wiese an dem Wohnhaus sollen die noch fehlenden Parkplätze entstehen und zudem kleine Pavillons gebaut werden. „Dort könnte dann ein Fahrradverleih rein oder ein Eisverkäufer“, berichtet Bauamtsleiter Manfred Kubitz.

Bei den Anwohnern stieß dieser Vorschlag auf Zustimmung. „Das ist eine gute Lösung“, erklärte Gisela Langhammer auf OZ-Nachfrage. „Damit können wir leben.“ Die genaue Planung soll den Anwohnern nun bald in einer Einwohnerversammlung vorgestellt werden. Und so scheint sich das Motto zu bewahrheiten: „Aller guten Dinge sind drei.“

Von Anika Wenning