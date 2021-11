Party, Feuerwerk, 2G, 3G: Silvester-Pläne 2021 in und um Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Vielen dürften die fast schon traurigen Eindrücke aus dem vergangenen Jahr noch gut in Erinnerung sein. Leer gefegte Straßen, abgesperrte Plätze, patrouillierende Polizei: Die Silvesternacht 2020 dürfte als eine der ruhigsten in die Geschichte eingegangen sein. Der damalige Corona-Lockdown sorgte dafür, dass sämtliche größeren Silvester-Partys ausfielen. Nun, zehn Monate später, laufen die Vorbereitungen auf den diesjährigen Jahreswechsel. Doch es zeigt sich: Die Planungen sind in Ribnitz-Damgarten und Umgebung nach wie vor von Unsicherheiten geprägt.

Eine der bekanntesten Silvesterfeiern ist die im Recknitztal-Hotel in Marlow. Vergangenes Jahr fiel sie aus. „Dieses Jahr wollen wir sie stattfinden lassen“, sagt Hoteldirektor Steffen Buth. Eine wohl gewählte Formulierung. Denn angesichts steigender Corona-Inzidenzen könnte das eine oder andere Fragezeichen hinter der Party stehen.

Marlow: 2G im Recknitztal-Hotel

Fest steht allerdings: Die Silvesterfete in dem Marlower Vier-Sterne-Haus wird unter 2G-Regelung stattfinden. „3G ist für uns nicht wirtschaftlich“, so Steffen Buth. Der Grund: Mit Geimpften, Genesenen und Getesteten gelten andere Regeln. Abstände müssen vergrößert werden. Es gilt Maskenpflicht beim Tanzen. „Und wir müssten die Gästezahl begrenzen“, so Steffen Buth.

Das Hotel plant mit 160 Gästen. Das Kartenkontingent wird dabei geteilt. 90 Tickets sind für Hotelgäste, also Besucher, die auch ein Zimmer buchen. In den freien Verkauf für die Einheimischen, die nicht übernachten wollen, gehen 70 Karten. „Die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeiter ist dabei oberstes Gebot“, sagt Steffen Buth.

Die Silvesterfete im Recknitztal-Hotel ist für ihr hochklassiges Gala-Buffet und ihre besondere Atmosphäre in den schönen Veranstaltungsräumen bekannt. Eine Live-Band soll es geben. Abgemacht sei, dass bis Ende November der Vertrag kostenfrei storniert werden kann. „Wir wollen die Party, aber wir sind vorsichtig“, so der Hoteldirektor.

Ein Feuerwerk werde es nicht geben. „Aus Umweltschutzgründen. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt“, sagt Steffen Buth.

Andernorts wird es im Marlower Gebiet keine größere Party geben. Aus der Stadtverwaltung heißt es, dass für eine öffentliche Fete, etwa auf dem Markt, die Nachfrage nicht vorhanden sei. Eine weitere bekannte Silvesterfete wird ebenfalls nicht stattfinden. „Das ist zu unsicher“, sagt Andre Bösemann, Inhaber der Gaststätte „Neue Schänke“ in Allerstorf. Die Feier zum Jahreswechsel in dem Gasthaus ist ebenfalls beliebt. In diesem Jahr findet dort jedoch eine Geburtstagsfeier statt. Von einer Silvesterfeier habe er abgesehen. „Nächstes Jahr wieder.“

Dettmannsdorf: Doch keine Silvester-Party im ehemaligen Meckelbörger

Ein paar Kilometer weiter südlich sollte der Jahreswechsel erst groß gefeiert werden. Doch beim Auftakttreffen der Verantwortlichen des Restaurants „Das Restaurant“ im ehemaligen Meckelbörger wurde der Stapel an offenen Fragen immer höher. „Deshalb haben wir davon Abstand genommen“, sagt Thomas Müller, einer der Gesellschafter des Restaurants.

Statt großer Party mit Band und Buffet und vielleicht einem Feuerwerk soll nun am 2. Januar ein Brunch angeboten werden. „Um 10 oder 11 Uhr geht es los, und dann bis zum Nachmittag“, so Thomas Müller. Karten gibt es über das Restaurant.

Vor Kurzem wurde das Restaurant neu eröffnet. Das Besondere: Dettmannsdorfer Bürger, teilweise branchenfremd, haben den Betrieb selbst in die Hand genommen. „Ich bin vom Start des Restaurants durchweg begeistert. Wir lernen jeden Tag dazu, gehen Schritt für Schritt“, so Thomas Müller. Jüngst wurde der Brandschutz des Hauses unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: 396 Menschen sind bei Veranstaltungen möglich. Wie viele tatsächlich reingelassen werden, hängt von den jeweiligen Corona-Regeln ab.

Ribnitz-Damgarten: „Keinen Bedarf gespürt.“

Und in Ribnitz-Damgarten? Die ganz große Party gibt es hier nicht, sagt Diana Brusch, in der Stadtverwaltung zuständig für den Veranstaltungskalender und die Planung der städtischen Veranstaltungen. Die Stadt selbst wird keine Fete auf die Beine stellen. „Wir haben in den vergangenen Jahren nicht den Bedarf gespürt“, so Diana Brusch.

In der Vergangenheit hatte es im Sportpalast in der Damgartener Chaussee über viele Jahre eine Silvesterparty gegeben. „Die war fast schon legendär“, so Diana Brusch. Der Sport-P ist seit 2018 geschlossen, lediglich die Kegelbahn wird noch vom Ribnitzer SV genutzt.

Vor etwas längerer Zeit habe es auch den Versuch gegeben, im Ribnitzer Stadtkulturhaus eine Silvesterparty zu etablieren. „Das hat nicht so gut funktioniert“, so Brusch. Die letzte große Open-Air-Party gab es zum Jahreswechsel 1999/2000, als auf dem Ribnitzer Marktplatz eine Millennium-Party stattfand.

Von Robert Niemeyer