Per Flugzeug von Warnemünde aufs Fischland: Das ging in den 1920er Jahren

Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm Walther Bachmann die Leitung der Flugstation am Breitling und war als Pilot im Seebäderverkehr zwischen Travemünde, Warnemünde und Swinemünde tätig. Später wurde die Fluglinie Berlin– Warnemünde– Kopenhagen eingerichtet. 1923 gründete er zusammen mit dem Kaufmann Richard Louis in Warnemünde die Aero-Sport GmbH.

Zu dem in Warnemünde-Hohe Düne ansässigen Unternehmen gehörte unter anderem eine Fliegerschule. Ausgebildet wurde sowohl auf Land- als auch auf Seeflugzeugen. Damit war die Fliegerschule in Warnemünde die erste in Deutschland, wo beides möglich war. Für die Ausbildung auf Landflugzeugen wurde die eigens zu diesem Zweck aufgebaute Schulmaschine Aero-Sport 1 in Dienst gestellt.

Die Seeflugausbildung erfolgte auf einem Doppeldecker des Herstellers „ Friedrichshafen“. Als erste deutsche Pilotin legte Thea Rasche bei der Aero-Sport GmbH ihre Seefliegerprüfung ab.

Flugzeugschwimmerbau spielte große Rolle

Der „Niederdeutsche Beobachter“ schrieb in seiner Ausgabe vom 9. Juni 1939, dass aber auch „bekannte Namen, die in der neuen Luftwaffe Großdeutschlands an verantwortungsvoller Stelle stehen, … aus dieser Schule hervorgegangen“ seien. Zusätzlich zu den für die Schulung und die Rundflüge notwendigen Maschinen verfügte die Firma auch über einen Park von Einsitzer-Sportmaschinen. Sie wurden von den Flugschülern genutzt, die nach Beendigung des Kursus mit einer eigenen Maschine fliegen wollten.

Weitere Geschäftsfelder waren die Reparatur und Fertigung von Flugzeugen. Darüber hinaus spielte der Flugzeugschwimmerbau eine wichtige Rolle. Auf diesem Gebiet hatte sich das Unternehmen einen so guten Namen gemacht, dass es unter anderem vom Marineministerium größere Aufträge erhielt.

Firmenchef flog Passagiere persönlich nach Wustrow

Die Aero-Sport GmbH bot außerdem Bäder- und Rundflüge an und unterhielt vom Breitling aus auch eine Fluglinie nach Wustrow auf dem Fischland. Beflogen wurde sie mit dem Wasserflugzeug LFG V 13 „ Strela-See“. Meistens saß der Firmenchef persönlich hinter dem Steuer der Maschine. Bis zu vier Passagiere konnten an Bord gehen. Der Flug über Graal-Müritz, Dierhagen und Ribnitz dauerte gerade einmal acht Minuten. Wenn Bedarf bestand, wurde auch Ahrenshoop angeflogen.

„Es galt ein fester Tarif, der für den einfachen Flug pro Person zehn RM betrug. Mit diesem Preis wurden sogar noch Extrafahrten mit einem Motorboot über den Saaler Bodden oder dem Taxi entlang der neuen Fischlandchaussee, die jeweils 15 RM kosteten, erheblich unterboten. Billiger war lediglich eine Fahrt mit dem Dampfer von Ribnitz zum Fischland hinüber“, schreibt Peter Schubert in seinem 1999 erschienenen Buch „Geschichte der Luft- und Raumfahrt in Mecklenburg-Vorpommern“.

Ende der 1920er-Jahre hatte auch die Aero-Sport GmbH mit den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen. Der Rundflugbetrieb warf kaum noch Geld ab, so dass sich die Firma gezwungen sah, das Kabinenflugzeug LFG V 13 „Strela“ zu verkaufen. Hauptbeschäftigungsfelder blieben in der Folgezeit der Schwimmerbau sowie die Reparatur und die Wartung von Flugzeugen. Mitte der 1930er-Jahre übersiedelte die Firma nach Ribnitz.

