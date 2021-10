Petterson, Findus und Urmel aus dem Eis zu Gast im Kulturhaus „HdW“ in Barth

Barth

Der alte Petterson und sein Kater Findus sowie Urmel aus dem Eis machen sich am Wochenende auf den Weg nach Barth. Die Vintastadt läutet die kühle Jahreszeit veranstaltungstechnisch mit zwei Puppentheaterstücken des Figurentheaters Pfiffikus aus dem Harz ein. Jung und Alt sind am 16. und 17. Oktober in das Kulturhaus „HdW“ in Barth eingeladen.

Mit im Gepäck haben sie das Stück „Petterson und Findus. Eine Geburtstagstorte für die Katze“ und „Urmel aus dem Eis“. Beide Stücke sind für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Für Kinder bis zu sieben Jahren gilt keine Testpflicht. Erwachsene und Jugendliche beziehungsweise Kinder ab acht Jahren werden gebeten, die 3G-Regel einzuhalten. Sie müssen also nachweisen, geimpft oder genesen zu sein, beziehungsweise ein tagesaktuelles, negatives Testergebnis vorzeigen können.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tickets zum Preis von 7 Euro (Erwachsene) beziehungsweise 5 Euro (Kinder) sind erhältlich in der Barth-Information, online und an der Tageskasse. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes wird empfohlen, die Tickets vorab zu kaufen.

„Petterson und Findus. Eine Geburtstagstorte für die Katze“: Sonnabend, 16. Oktober, 15 Uhr

„Urmel aus dem Eis“: Sonntag, 17. Oktober, 15 Uhr

Von Anja Krüger