Pfähleziehen im Ahrenshooper Hafen

Ketten rasseln, Motoren dröhnen und ein Schwimmbagger neigt sich bedenklich auf die Seite. Zu sehen ist das derzeit im Hafen von Ahrenshoop. Viele Neugierige bleiben stehen, machen während der Radtour eine Pause, um sich das Spektakel anzusehen. Die morsche Steganlage im Hafen im Ortsteil wird komplett abgerissen, am Montag wurden die Dalben an der Stirnseite des Hafenbeckens gezogen.

„Der Steg war schon richtig morsch“, begründet Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) die aufwendige Maßnahme. Zuletzt wurde immer „Flickschusterei“ mit dem Austausch einzelner Planken betrieben. Nun, 20 Jahre nach Errichtung des Steges, soll Ersatz geschaffen werden. „Erhebliche Fördermittel“, so der Bürgermeister des Künstlerortes, stehen für das Projekt zur Verfügung. Immerhin 980 000 Euro kommen von der öffentlichen Hand. Insgesamt werden für die Maßnahme rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt.

Unterbau künftig aus Stahl

Die Sanierung des Hafens in Ahrenshoop hat begonnen. Der Steg rechts wird komplett erneuert. Quelle: Timo Richter

Um „die Halbwertzeit zu verlängern“ wird der einst hölzerne Unterbau des Steges durch eine Stahlkonstruktion ersetzt, wie Benjamin Heinke sagt. Die Lauffläche selbst werde selbstverständlich wieder aus Holz bestehen. Der Steg werde in der bekannten Form und Länge neu entstehen.

Mit der Stegerneuerung wird auch das Spülfeld in direkter Nachbarschaft zum Hafen ertüchtigt. Das werde vertieft und solle eingezäunt werden, damit auf der aufgespülten Fläche keine Tiere einsinken können. Gebraucht wird die Einrichtung, eine der letzten anerkannten Spülfelder in der Region, im Zusammenhang mit der Hafensanierung. Das Hafenbecken soll nämlich ausgespült werden, da werde Platz gebraucht, um das Spülmaterial lagern zu können.

Bau bis zur neuen Saison fertig

Die Sanierung des Hafens in Ahrenshoop hat begonnen. Hier werden Pfähle gezogen. Quelle: Timo Richter

Plan ist, die Maßnahmen bis spätestens Ende Mai des kommenden Jahres zu vollenden. Der Bürgermeister hofft, dass bei einem milden Winter die Arbeiten auch schon mehrere Wochen früher beendet werden können. Der Termin Ende Mai biete bereits einen zeitlichen Puffer, sollten die Arbeiten aufgrund eines harten Winters nur langsam vorankommen. Optimistisch ist Benjamin Heinke auf jeden Fall, dass die Arbeiten zum Beginn der Sommerferien und dem damit einhergehenden Start der Haupt-Urlaubssaison abgeschlossen werden können.

Die Fahrgastschifffahrt erfolgt trotz der Einschränkungen im Hafenbetrieb weiterhin ungehindert, ist einer Bekanntmachung aus dem Amt Darß/Fischland zu entnehmen. Parkplätze und Gastronomie im Hafen seien von der Maßnahme nicht betroffen. Benjamin Heinke ergänzt, dass auch die Zeesener weiterhin zu Ausflugstörns starten können.

Schwimmbagger aus Wustrow im Einsatz

Zum Einsatz kommt im Ahrenshooper Hafen der Schwimmbagger, der davor auch schon an der Sanierung des Hafens in der Nachbargemeinde Wustrow beteiligt war. Dort wurde in den vergangenen Wochen auf der östlichen Seite des Hafenbeckens eine neue Spundwand gesetzt. Auch in Wustrow wurde der morsche Steg erneuert, erhielt zusätzliche Anlegemöglichkeiten für Freizeitskipper. Der Hafen musste ausgebaggert werden, damit die schwimmenden Arbeitsgeräte überhaupt hineinmanövriert werden konnten (die OZ berichtete).

