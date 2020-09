Klockenhagen

Eine Pferdeskulptur aus Schrott und dann auch noch in Lebensgröße – das klingt schon ein bisschen verrückt. Für Fried Krüger, den Chef des Freilichtmuseums Klockenhagen, ist es ganz und gar nicht verrückt. Er berichtet, wie man auf die Idee gekommen ist. „In diesem Jahr ist unsere Kaltblutstute Valentina ganz plötzlich gestorben. Von einem Augenblick auf den anderen tot. Valentina war ein sehr liebes, gut zu führendes Pferd. Mit der Skulptur wollen wir an sie erinnern. Und so auch den Verlust auf diese Art und Weise verarbeiten.“

Projekt soll im Winter umgesetzt werden

Im Winter soll das Projekt in Angriff genommen werden. Metallkünstler Max Barske wird sich dann ans Werk machen. Damit er das kann, muss aber erst einmal das Material beschafft werden. Da braucht es eine ganze Menge, denn ein Pferd in Lebensgröße aus Metall, das wird am Ende wohl so zwischen zwei und drei Tonnen auf die Waage bringen, schätzt der Museumsleiter. Vorgespannt werden soll das Metallpferd einem „Mecklenburgischen Haken“, das ist sozusagen der Urpflug.

Das Museum bittet um Mithilfe bei der Beschaffung des Materials. Gesucht wird Werkzeug aller Art, von Kombizange und Meißel über Brechstange und Hammer sowie Axt bis hin zum Schraubenschlüssel. Eben alles, was Schuppen, Werkstätten, Keller oder Böden so hergeben und nicht mehr gebraucht wird. Wichtig ist, dass die Werkzeuge kunststofffrei sind. Abgegeben werden können sie zu den Öffnungszeiten des Museums an der Kasse und beim Verwaltungsgebäude, dort stehen ab Dienstag Gitterboxen bereit. Ab fünf Werkzeugen gibt es übrigens eine Freikarte.

Die ADAP-Technik GmbH Ahrenshagen und Robert Lemke (Land- und Kommunaltechnik in Trinwillershagen) haben bereits Unterstützung zugesagt, auch einige Agrarbetriebe aus der Umgebung. Jörg Zahn vom Landwirtschaftsbetrieb Otte in Schlemmin stellt eine Werkstatt zur Verfügung. Hier sollen dann die Schweißarbeiten vorgenommen werden, berichtet Krüger weiter. Die Konturen der Pferdeskulptur werden aus stählernen Rundeisen gefertigt, auf diese Konstruktion werden die Werkzeugteile aufgeschweißt, erläutert Krüger.

Ab nächster Saison soll das Pferd aus Eisen und Stahl dann als Dauerausstellungsstück im Freilichtmuseum zu sehen sein. „Und wir wollen im kommenden Jahr auch einen neuen Anlauf für die Pferdehaltung nehmen und uns wieder ein Kaltblut auf den Hof holen“, verriet der Museumschef abschließend.

Von Edwin Sternkiker