Pferde am Strand von Dierhagen brauchen bald eine Marke

Dierhagen

Große Sprüngen kann sich das Ostseebad Dierhagen nicht mehr leisten. Das ist die Einschätzung von Cornelia Prehl mit Blick auf den Etat der Kommune für das laufende Jahr. Die Leiterin der Abteilung Finanzen im Amt Darß/Fischland rechnete den Mitgliedern der Gemeindevertretung vor, dass für den Ausgleich des Etats tief in die Schatulle gegriffen werden muss. Die Gemeindevertreter stimmten dem Haushalt am Ende einstimmig zu.

Ins Minus gerät der Ergebnishaushalt – darin sind neben dem Finanzfluss auch nicht kassenwirksame Effekte wie etwa Abschreibungen dargestellt – durch früher beschlossene Straßenbauvorhaben. Dadurch sind laut Cornelia Prehl rund 3,75 Millionen Euro gebunden. Zwar kann Dierhagen auf Fördermittel in Höhe von gut 2,7 Millionen Euro hoffen, doch erst einmal müssen die Gesamtausgaben im Etat dargestellt werden, wie Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) ergänzte.

Geldbestand schrumpft

Der Bestand der liquiden Mittel wird dem Haushaltsplan zufolge von jetzt rund 810 000 Euro bis zum Jahresende auf gut 320 000 Euro zusammenschmelzen. „Für eine Kommune mit 1526 Einwohnern ist das nicht viel“, resümierte Cornelia Prehl. Damit ist die Zahl der Dierhäger zum Stichtag 31. Dezember 2018 um 45 Personen gestiegen. Laut Cornelia Prehl wirke sich das auf die Schlüsselzuweisungen an die Kommune aus.

Trotz des erforderlichen Haushaltsausgleichs will das Ostseebad die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer nicht antasten. Änderungen wird es laut Christiane Müller allein bei der Zweitwohnungssteuer geben. Dabei handele es sich um eine Anpassung aufgrund der gestiegenen Vergleichsmieten. Die bilden die Berechnungsgrundlage der Abgabe.

Kita-Erweiterung im Fokus

Auch bleibe Dierhagen weiterhin handlungsfähig, so die Bürgermeisterin. So solle beispielsweise ein Grundstück angekauft werden, um Platz für eine Erweiterung der Kindertagesstätte zu haben. Allein dafür stehen im Etat des Ostseebades 300 000 Euro zur Verfügung. Die Einrichtung steht in diesem Jahr besonders im Fokus. So soll ein Grundstück im Ortsteil Neuhaus verkauft werden, nachdem sich in mehreren Anläufen kein Interessent für einen Erbbaupachtvertrag finden ließ. Auch sogenannte gefangene Grundstücke – Flächen, die nicht über öffentliche Wege erreicht werden können – sollen zu Geld gemacht werden. Die Erlöse aus den Aktionen sollen sämtlich in die Erweiterung der Kita gesteckt werden.

Planungskosten für Mehrfamilienhaus

Große Posten auf der Soll-Seite des kommunalen Kontos sind nicht allein Ausgaben für Planung und Bau, sondern auch die Umlagen für die Verwaltung. Die Kreisumlage beträgt laut Christiane Müller mehr als eine halbe Million Euro. Dazu kommt die Amtsumlage, die in diesem Jahr mit mehr als 400 000 Euro zu Buche schlägt.

Für den Ausbau der Ahornstraße in Dierhagen soll im kommenden Jahr fast eine hlabe Million Euro bereitgestellt werden. Quelle: Timo Richter

Fest im Haushalt eingerechnet sind die Planungskosten für ein Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße. Die Bürgermeisterin geht davon aus, dass noch in diesem Jahr eine Baugenehmigung erteilt werde. Erst im kommenden Jahr fallen größere Summen für den Ausbau des Fischländer Weges oder der Ahornstraße an.

Reiten am Strand nur mit Marke

Bei einer Enthaltung haben die Mitglieder der Dierhäger Gemeindevertretung einer Änderung der Strand- und Badeordnung zugestimmt. Wichtigster Punkt: Für das Reiten am Strand wird nun eine Kennzeichnung der Pferde notwendig. Laut Guido Keil (Bündnis für Dierhagen), Vorsitzender des Bauausschusses der Gemeindevertretung, ist das seit Langem eine Auflage in der Ausnahmegenehmigung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt, die für das Reiten am Strand jährlich von Dierhagen beantragt wird.

Die Plakette zur Kennzeichnung der Pferde wird ab der kommenden Reitsaison am Strand – Oktober bis April – in der Kurverwaltung des Ostseebades zu bekommen sein. Einmütig haben sich die Gemeindevertreter gegen eine Gebühr, geredet wurde in diesem Zusammenhang von 20 Euro, für diese Kopfnummern ausgesprochen, sehr wohl darf aber die Kurverwaltung einen Obolus für die Ausgabe der Marken kassieren. Die Einnahmen sollen eins zu eins in die Pflege der Reitwege gehen. Nur über die Strandübergänge 11, 16 a und 23 dürfen die Reiter an den Strand wechseln.

Weniger Platz für Mensch und Pferd

Hintergrund der Aktion ist, dass es laut Guido Keil in der Vergangenheit immer wieder einmal zwischen Reitern und anderen Verkehrsteilnehmern „geknallt“ habe. Mit dem Bau des neuen Reiterhofes in Neuhaus (die OZ berichtete) werde der verfügbare Raum noch enger, zudem gebe es auch außerhalb der Saison immer mehr Menschen am Strand. Nicht für alle seien Pferde am Strand ein Erlebnis, für einige eben auch eine Belästigung.

Von Timo Richter