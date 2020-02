Pferde auf der Straße: Unfall bei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Schreck am späten Abend: Auf der Bundesstraße 105 ist am Montag ein Autofahrer mit einem Pferd zusammengestoßen. Er blieb unverletzt. Am Golf des Ribnitz-Damgarteners entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Der Unfall ereignete sich etwa 200 Meter vor der Sanitzer Kreuzung. Der Autofahrer war aus Richtung Rostock auf der B105 unterwegs.

Der 33-Jährige hatte dabei offenbar Glück im Unglück. Denn wie die Polizei mitteilte, waren in diesem Moment gleich drei Pferde auf der Bundesstraße unterwegs. Die Tiere waren von einer Koppel bei Freudenberg ausgebrochen. Das Pferd, mit dem der Wagen des 33-Jährigen zusammenstieß, brach sich einen Vorderlauf.

Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 22.30 Uhr war die Polizei bereits über den Ausbruch informiert gewesen und auf der Suche nach den Tieren. Der Halter der Tiere holte die Pferde schließlich ab. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde gefertigt.

Von Robert Niemeyer