Pfingsten: Was in der Fischland-Darß-Zingst-Region jetzt wieder öffnet

Ribnitz-Damgarten

Seit wenigen Tagen ist Mecklenburg-Vorpommern wieder für Urlauber aus ganz Deutschland geöffnet. Bereits Anfang der Woche reisten etwa 200000 Menschen an. Zum Pfingstwochenende werden nochmals rund 150000 Urlauber erwartet. Viele touristische Attraktionen nutzen das Pfingstwochenende deshalb, um nach der Corona-Pause wieder zu öffnen.

Kunstmuseum startet wieder

Pünktlich zum Pfingstfest ist das Kunstmuseum Ahrenshoop wieder für Besucher geöffnet. Quelle: Kunstmuseum Ahrenshoop

Nach einer rund zweimonatigen Pause im Zuge der vorbeugenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus öffnet das Kunstmuseum Ahrenshoop am Donnerstag, 28. Mai, um 12 Uhr erstmals wieder seine Pforten. „Wir sind voller Vorfreude auf die ersten Besucher, die wir selbstverständlich unter Einhaltung aller aktuellen Hygienevorschriften wieder in unserem Museum empfangen dürfen“, sagt Marion Schael, kaufmännische Leiterin des Kunstmuseums Ahrenshoop. Kunstinteressierte dürfen sich auf die neue Sonderausstellung „ Walter Libuda: Drei-Tage-Viertel“ freuen, deren Eröffnung Mitte März verschoben werden musste. Bis zum 27. November werden rund 90 Malereien, Zeichnungen und Objekte des Künstlers gezeigt. Die Aufnahme des Museumsbetriebes erfolgt stufenweise. Vom 28. Mai bis zum 1. Juni hat das Kunstmuseum täglich von 12 bis 17 Uhr geöffnet. In der darauffolgenden Woche werden vom 4. bis 7. Juni täglich zwischen 12 und 17 Uhr Besucher empfangen.

Führungen im Erlebnisbunker Eichenthal

Auch der Erlebnisbunker Eichenthal öffnet über das Pfingstwochenende, testweise, wie Bunker-Chef Götz Thomas Wenzel mitteilte. Führungen finden von Samstag bis Montag jeweils um 12, 14 und 16 Uhr und bei Bedarf um 17 Uhr statt. Wenzel weist darauf hin, dass Besucher spätestens zehn Minuten vor Beginn der Führung auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang zum Gelände sein sollten. Von dort werden sie abgeholt. Die Teilnehmer der Führungen müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Maximal 20 Personen werden unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln und mit der Pflicht, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen, durch den ehemaligen Troposphären-Schutz-Bunker geführt.

Bernsteinmuseum wieder geöffnet

Das Deutsche Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten zeigt rund 1600 Exponate. Quelle: Robert Niemeyer

Ab Donnerstag, 28. Mai, hat auch das Deutsche Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten wieder geöffnet, bis Pfingstmontag täglich von 10 bis 18 Uhr, ab Dienstag, 2. Juni, bis auf Weiteres dienstags bis sonntags ebenfalls 10 bis 18 Uhr. Die Dauerausstellung „Bernstein – Gold des Nordens“ vermittelt mit rund 1600 Exponaten die Natur- und Kulturgeschichte des Baltischen Bernsteins. Besondere Attraktionen sind einmalige Bernsteineinschlüsse und wertvolle Bernsteinkunstwerke des 16. und 17. Jahrhunderts.

Neue Attraktion im Freilichtmuseum Klockenhagen

Andreas Hacker aus Magdeburg mit seinem Sohn sind von der Reitsäge begeistert. Quelle: Privat

Das Freilichtmuseum in Klockenhagen wartet zum Pfingstwochenende mit einer neuen Mitmachattraktion auf. Und zwar kann im Freilichtmuseum nun eine amerikanische Reitsäge ausprobiert werden. Die Amerikaner erfanden diese Mitte des 19. Jahrhunderts. Max Barske aus Pruchten baute nach alten Handskizzen eine nach. Bei dieser Art von Säge werden die Kräfte von fast allen Muskeln in eine Hin- und Herbewegung geleitet. Das Freilichtmuseum ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Neue Lori-Anlage im Vogelpark Marlow

Auch der Vogelpark in Marlow hat eine neue Attraktion. 230 Loris leben nun wieder auf 1500 Quadratmetern. Die neue Anlage bietet den bunten Papageien nicht nur mehr Platz, sondern hält noch einige andere Vorzüge für die Lieblinge der Besucher parat. Eine integrierte Felswand bietet Nistmöglichkeiten und ein großer Flachwasserbereich mit kleinem Wasserfall sorgt für ein feuchtfröhliches Badevergnügen an warmen Tagen. Die Loris dürfen von den Besuchern mit Futter aus dem Park gefüttert werden. Insgesamt leben im Vogelpark Marlow 717 Papageien, die größte Anzahl an Papageien, die in einem europäischen Zoo zu finden ist.

Wasserski in „Körk’s Arena“

Körk’s Wasserski-Anlage. Quelle: Carolin Riemer

Ab Samstag, 30. Mai, 12 Uhr, hat auch die Wasserskianlage „Körk’s Arena“ am Bernsteinsee in Körkwitz wieder geöffnet. Wer sich nicht auf das Wasser traut, kann im Restaurant bzw. auf der Terrasse den Ausblick auf den See genießen. Körk’s Arena ist am Pfingstwochenende täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Robert Niemeyer