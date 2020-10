Pkw kollidieren in Barth: Vierjähriges Mädchen verletzt

Barth

Bei einem Abbiegemanöver sind am Mittwochabend zwei Pkw in Barth zusammengestoßen. In der Folge landete ein Auto an einem Gartenzaun. Bei dem Unfall wurde ein vierjähriges Mädchen verletzt.

Ohne Blinken zum Abbiegen angesetzt

Gegen 18.50 Uhr wollte ein 36-Jähriger aus Barth mit seinem PKW in der Barthestraße einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Dessen Fahrer, ein 22-Jähriger ebenfalls aus Barth, sei plötzlich nach links in Richtung Uhlenflucht abgebogen, vermutlich ohne zu blinken, teilt die Polizei mit. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. In der Folge kam der 36-Jährige mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Grundstückszaun, der dadurch beschädigt wurde. Ein vierjähriges Mädchen im Fahrzeug des 36-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Den beim Unfall entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 12 000 Euro.

Anzeige

Beamte stellten Führerschein sicher

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine entsprechende Messung ergab einen Wert von 0,27 Promille. Durch einen Arzt wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten stellten seinen Führerschein sicher.

Von OZ