Plötzlich schwer krank: Wie sich eine Bartherin aus dem Rollstuhl und zurück ins Leben kämpfte

Barth

Drei Paar extravagante High Heels in knalligen Farben mit 15 Zentimeter hohen, spitzen Absätzen stehen auf dem Kleiderschrank. An der Fotowand hängen dutzende Bilder mit Freunden und Familie – von ausgelassenen Partys und vergnügten Treffen. Auf jedem lacht Karoline Erdmann.

Es sind Erinnerungen aus den ersten 30 Lebensjahren der Bartherin. Denn die High Heels kann die junge Frau heute nicht mehr tragen. Auch Partys stehen in der Regel nicht auf der Tagesordnung. Stattdessen liegen hinter der heute 36-Jährigen ein Jahr im Rollstuhl, viele Operationen, Magensonde, Therapien, Schmerzen, der Verlust der Sprache. Was geblieben ist, ist allerdings das offene und vergnügte Lachen. Die lebenslustige Karo, wie sie von allen genannt wird, hat sich zurück ins Leben gekämpft. Raus aus dem Rollstuhl. Weg von der Magensonde. Nur das Sprechen funktioniert nicht mehr richtig.

Kupferspeicherkrankheit ist sehr selten

Karo Erdmann leidet an Morbus Wilson, einer seltenen Erbkrankheit, bei der der Körper nicht in der Lage ist, Kupfer normal abzubauen. Eine Stoffwechselstörung, von der nur wenige Menschen betroffen sind – laut Experten leiden bundesweit rund 1000 Menschen daran. Kupfer lagert sich im Gehirn und in Organen wie der Leber ab und kann dort große Schäden anrichten.

Drei Jahrzehnte lang läuft jedoch alles normal. Mit zehn Jahren wird bei Karo Erdmann Morbus Wilson diagnostiziert. Sie muss fortab immer Tabletten nehmen, eingeschränkt ist sie aber nicht. Bis zum Jahr 2015: „Ich bin im Oktober 30 Jahre geworden und konnte noch mit meinen Mädels feiern. Danach ging es schleichend bergab. Erst konnte ich wochenlang nicht mehr richtig schlafen, hatte Schmerzen im ganzen Körper und meine Stimme wurde immer leiser“, erinnert sich die 36-Jährige. Sie bricht ihre Ausbildung zur Hotel-Betriebswirtin ab. Stattdessen geht sie von Arzt zu Arzt, ohne Erfolg.

Plötzlich geht nichts mehr – „So viel habe ich mein Lebtag nicht geweint“

Karo Erdmann aus Barth, als sie im Rollstuhl sitzen musste. Quelle: privat

Eines Tages fährt Heike Erdmann ihr einziges Kind in die Notaufnahme nach Stralsund. Die Diagnose: Es ist wieder Morbus Wilson. Nur diesmal trifft es sie mit voller Wucht. Es folgen Klinikaufenthalte und Kuren. „Es war schlimm, weil es so schleichend war und keiner wusste, wie es aufwärts gehen könnte“, erinnert sich die 56-Jährige. Ein Jahr später kommt Karo Erdmann über eine Freundin an die Uniklinik Dresden, dort arbeitet eine Fachärztin, die sich mit der Krankheit gut auskennt.

„Mein persönlicher Glücksengel, sie konnte mir endlich helfen“, sagt die junge Frau. Doch erst mal geht es steil bergab. Einen Tag nach Einlieferung in die Uniklinik kann Karo plötzlich gar nichts mehr – kein Laufen, Reden, Essen, nicht einmal mehr allein im Bett drehen. Es folgen mehrere Rehas. Viele Monate von zu Hause weg. Tiefschläge und Höhenflüge wechseln sich ab. Sie muss im Rollstuhl sitzen. Essen schlucken funktioniert nicht gut, sodass sie eine Magensonde bekommt. „Sie haben versucht, mich aufzupeppeln und auch beim Lauftraining haben sie sich die allergrößte Mühe gegeben, nur leider ohne Erfolg. So viel, wie ich in der Zeit geweint habe, habe ich wohl mein ganzes Leben nicht“, erinnert sie sich. Irgendwann wiegt sie nur noch 43 Kilo.

Nur noch nachts im Dunkeln wagt die junge Frau sich raus

Zurück zu Hause muss Karo in den ihr verhassten Rollstuhl. Auf einmal durch die vorpommersche Heimatstadt geschoben werden zu müssen, ist für die 1,64 m kleine Powerfrau ein Albtraum. „Meistens war ich nur im Dunkeln an meinem geliebten Hafen, damit mich auch ja keiner sah“, sagt sie.

Doch mit Physiotherapie und eisenhartem Willen kämpft sie sich zurück auf zwei Beine. Sie geht zur Physiotherapie, trainiert das Laufen, sodass auch der Rollstuhl bald kein Thema mehr ist. Lediglich der Gang ist etwas verändert. „Jemand, der weiß, dass ein Schritt vor und wieder ein Schritt zurück, kein Rückschlag ist, sondern ein Cha Cha Cha, der darf sich Optimist nennen“, sagt die Bartherin und lächelt. An dem Spiegel in ihrer Wohnung stehen die vier ersten Buchstaben ihres Namens: K wie kämpferisch, A wie abenteuerlustig, R wie raffiniert und O wie offenherzig.

Sie kämpft sich zurück – nur das Sprechen geht kaum noch

Die ganze Zeit an ihrer Seite: Ihre Mama Heike, der „Fels in meiner Brandung“, wie Karo Erdmann voller Dankbarkeit sagt. Die 56-Jährige findet eine eigene Wohnung für sie im gleichen Haus. „Man macht einfach alles für sein Kind, aber Karo ist auch ein Stehaufmännchen. Sie hat unglaublich viel Kraft.“

Die gelernte Hotelfachfrau lässt sich – gegen alle Widerstände – die Magensonde entfernen, lernt wieder zu schlucken und nimmt zehn Kilo zu. „Das macht das gute Essen meiner Mutter und meine ausgesprochene Liebe zu Torten und Kuchen“, sagt die 36-Jährige augenzwinkernd. Einzig das Sprechen lernt sie nicht wieder richtig, sodass es jeder verstehen kann.

Karo: „Heute genieße ich jeden Tag in vollen Zügen“

01.03.2022: Karo Erdmann im Hafen Barth Quelle: Frank Söllner

Sie ist meistens auf ihr Handy angewiesen. Die junge Frau tippt mit ihren Fingern die Wörter in eine Sprach-App und das Smartphone spricht laut nach, was sie geschrieben hat. Das kann beim Unterhalten auch schon mal etwas dauern. Aber die junge Frau lässt sich nicht beirren. „Ich würde nicht sagen, dass mein Leben schlechter ist als früher, nur anders. Ich war mal eine Partymaus und habe gedacht, ich würde was verpassen. Heute weiß ich viele kleine Dinge mehr zu schätzen und genieße jeden Tag in vollen Zügen“, sagt die Frührentnerin.

Dreimal die Woche geht sie zur Therapie und fast täglich an ihren Lieblingsort in Barth: den Hafen. Ihre neue Wohnung hat sie farbenfroh eingerichtet. Dutzende Fotos und Leinwände zeugen von ihrer neuen Leidenschaft: der Fotografie und Malerei. Blumen, Sonnenuntergänge, das Meer, Landschaften – das fotografiert sie am liebsten. „Mein Traum wäre, mit meinen Bildern irgendwann in einem Onlineshop Geld zu verdienen“, sagt die Bartherin. Noch wichtiger ist für sie: „Meine Mama soll ganz lange bei mir bleiben.“

Traum erfüllt: Bartherin lernt Lieblingssänger persönlich kennen

Karo Erdmann mit ihrem Lieblingsbild: Sie hat im Juli 2021 ihren Lieblingssänger Benoby getroffen. Quelle: Frank Söllner

Karo Erdmann kämpft für ihre Träume, möchte so selbstständig wie möglich leben. 2021 hat sie sich den Traum vom Livekonzert ihres Schwarms erfüllt. Keiner wollte mit ihr hinfahren, also hat sich die junge Frau trotz Sprach-Handicap und Bedenken aus ihrem Umfeld in die Bahn gesetzt und ist nach Schleswig-Holstein gereist. Dort traf sie Popsänger Benoby auch persönlich. „Er ist inzwischen ein guter Freund geworden und gibt mir so viel Kraft. Ich bin so dankbar dafür“, sagt sie. Auf ihrem grauen Kapuzenpulli steht sein Name. Durch seine Musik hat Karo viele neue Freunde gefunden. „Das hat mir ganz neues Selbstbewusstsein gegeben.“

Mit ihrer Geschichte möchte sie anderen Betroffenen Mut machen, zu kämpfen und sich nicht zu verstecken, egal welche Einschränkungen sie haben. Sie will nie wieder in den Rollstuhl beziehungsweise bis zum Schluss dagegen ankämpfen. „Du weißt erst, wie stark du bist, wenn stark sein die einzige Wahl ist, die du hast“, das ist heute ihr Lebensmotto.

Von Virginie Wolfram