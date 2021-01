Plummendorf: Deshalb landete Auto im Straßengraben

Ribnitz-Damgarten

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Silvesternacht mit seinem Wagen in der Höhe der Ortschaft Plummendorf in der Nähe von Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) im Graben gelandet. Laut Polizei war der 33-jährige Fahrer zuvor mit seinem Toyota von der L21 nach rechts abgekommen, nachdem er eine Einfahrt verpasst hatte. Gemeldet hatte den Unfall gegen 23.30 Uhr ein aufmerksamer Autofahrer der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Führerschein wurde beschlagnahmt

Während ihrer Ermittlungen stellten die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten fest, dass der Fahrer offenbar Alkohol getrunken hatte. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte das und ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden und war nicht mehr fahrbereit.

Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der junge Mann aus der Gemeinde Ribnitz-Damgarten muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Bei der nächtlichen Unfallfahrt sei der Fahrer laut Polizei „wie durch ein Wunder unverletzt“ geblieben.

Von Edwin Sternkiker