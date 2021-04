Plummendorf: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ahrenshagen/Plummendorf

Bei einem Verkehrsunfall in Plummendorf ist am Mittwoch eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 77-Jährige gegen 13.24 Uhr mit einem Elektrofahrrad auf dem Radweg an der Landesstraße 22 unterwegs. Die Ahrenshägerin fuhr in Richtung Ribnitz. An der Kreuzung zum Westring im Gewerbegebiet Plummendorf wollte ein Pkw auf die Landesstraße einbiegen.

600 Euro Schaden

Der Wagen hielt, um Vorfahrt zu gewähren. Da der 63 Jahre alte Autofahrer keinen anderen Pkw auf der Straße erblickt habe, sei er losgefahren. In diesem Moment stieß die Frau mit ihrem Fahrrad gegen den Pkw. Die 77-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie habe über Schmerzen geklagt, eine medizinische Behandlung sein jedoch nicht vorgenommen worden.

Bei dem Unfall entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Von Robert Niemeyer