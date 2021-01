Polen ohne Fahrerlaubnis bei Bad Sülze gestoppt

Bad Sülze

Einen sogenannten „Schwarzfahrer“ haben Bundespolizisten am Sonnabend bei Bad Sülze aus dem Verkehr gezogen. Sie stoppten ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung. Die drei Insassen waren auf der Durchreise in Richtung Rostock. Der Fahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen.

Fahrer und Beifahrer ohne Führerschein

Der Mann am Steuer, ein 30-Jähriger, wies sich mit einer polnischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung ergab, dass das Straßenverkehrsamt Heinsberg die Einziehung der Fahrerlaubnis veranlasst hatte. Einen Führerschein konnte der Mann den Beamten nicht vorlegen. Dieser sei ihm bereits Mitte 2020 wegen mangelnder Eignung entzogen worden. Ermittlungen im gemeinsamen deutsch/polnischem Zentrum in Swiecko ergaben, dass der Mann einen polnischen Führerschein besitzt, jedoch nicht berechtigt ist, in Deutschland ein Fahrzeug zu führen, teilte die Bundespolizeiinspektion Stralsund am Montag mit.

Dritte Insassin rettete die Weiterfahrt

Nachdem der Fahrer ohne gültigen Führerschein der Schwarzfahrt überführt war, wollte sich der Beifahrer ans Steuer setzen. Eine Überprüfung seiner Dokumente ergab jedoch das gleiche Ergebnis. Der 32 Jahre alte Mann war bereits seit 2010 nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Die Fahrt wäre für das Trio bei Bad Sülze fast zu Ende gewesen, schließlich gab es im Auto nur noch eine 25 Jahre alte Frau als dritte Insassin. Die junge Dame konnte aber ihren Führerschein vorzeigen und war auch berechtigt, ein Kraftfahrzeug zu führen, so dass die Beamten die Weiterreise gestatteten.

