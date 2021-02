Stralsund

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Vorpommern-Rügen weiter rückläufig. Am Freitag wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 29,8 erreicht, der zweitniedrigste Wert im Bundesland nach Rostock mit 17,4. Damit liegt die Zahl unter der Zielmarke von 35, die die Bundesministerkonferenz in dieser Woche ausgab.

So ist es nicht verwunderlich, dass eine Debatte um vorzeitige Lockerungen der Wirtschaft im Nordosten Fahrt aufnimmt. Die Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler (BVR/FW) erwartet, „dass sich die Verantwortlichen jetzt für die Öffnung des Einzelhandels, der Gastronomie und anderer Dienstleister einsetzen“. Die Bewohner des Kreises seien verantwortungsbewusst miteinander umgegangen, „jetzt muss der Landkreis liefern“, fordert Mathias Löttge, Vorsitzender der Fraktion BVR/FW. Eine Öffnung sollte testweise erfolgen. Offen lässt er, wie genau dieser Test aussehen sollte.

Anzeige

Massenhaft Shoppingtourismus? „Auffassung ist beschämend“

„Es wurde bislang wenig für die vom Lockdown schwer getroffenen Unternehmen in unserem Landkreis getan, stattdessen werden jetzt mit einer unspezifischen Angst vor einem Shoppingtourismus aus Vorpommern-Greifswald Gründe vage vorschoben, warum eine erste Öffnung nicht ginge“, so Löttge weiter und meint: „Es ist unsinnig zu glauben, dass massenhaft Greifswalder nach Vorpommern-Rügen kommen werden, um hier einzukaufen. Eine solche Auffassung ist beschämend.“

Mathias Löttge ist Vorsitzender der Kreistagsfraktion BVR/FW. Quelle: Robert Niemeyer

Zudem gebe es keine Daten über Ansteckungen in Restaurants und Geschäften, auch habe jedes Geschäft ein individuell ausgearbeitetes Hygienekonzept. „Es ist an der Zeit für ein Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen und Unternehmer“, meint Löttge.

„Steuertrickser Amazon und Google profitieren“

Bisher hat der Landkreis keine vorzeitige Öffnungsperspektive in Aussicht gestellt. Auch auf der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung am 22. Februar im Kulturhaus in Grimmen ist dieses Thema nicht zu finden. Dabei drängt auch die örtliche Wirtschaft schon lange auf eine Öffnung. Zuletzt hat der Stralsunder Mittelstandsverein (SMV) das Aufmachen der Geschäfte schon ab einer Inzidenz von 70 gefordert. „Viele Geschäfte bringt diese Pandemie an den Rand ihrer Existenz“, teilte Torsten Grundke, zweiter SMV-Vorsitzender, in dieser Woche mit. „Ganze Innenstädte sind vom wirtschaftlichen Aussterben bedroht. Und von dieser Notlage des stationären Handels profitieren jetzt ausgerechnet die Steuertrickser von Amazon oder Google.“

Derweil haben Beobachtungen zufolge in der Kreisstadt erste Einzelhändler wieder Kunden empfangen. Das Konzept, dass vorbestellte Ware lediglich abgeholt werden darf, ist dabei zumindest ausgedehnt worden. „Neben den möglichen Strafen, die das Infektionsschutzgesetz bei Zuwiderhandlungen gegen geltendes Recht vorsieht, stellen bewusste Verstöße gegen die Landesverordnung darüber hinaus eine Ordnungswidrigkeit dar“, gab Stralsunds Stadtsprecher Peter Koslik bereits im Januar zu bedenken.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Land sieht für diese Fälle Bußgelder von bis zu 25 000 Euro vor. Ferner steht die gewerberechtliche Zuverlässigkeit in Frage. Hier steht im schlimmsten Fall die Gewerbeuntersagung im Raum.“

Von Kai Lachmann