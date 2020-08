Politiker in Vorpommern-Rügen: Azubi-Ticket muss endlich kommen

Stralsund

Die Fraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler im Kreistag Vorpommern-Rügen drängt auf eine rasche Einführung des Azubi-Tickets. Die Kommunalpolitiker fordern den Landkreis auf, beim Land auf eine schnelle Lösung zu drängen.

Fraktion: Azubi-Ticket darf wegen Corona nicht aufgegeben werden

nicht „Das kostenlose Azubi-Ticket muss endlich kommen, damit Auszubildende mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Ausbildungsstelle und zur Berufsschule kostenfrei oder zumindest kostengünstig fahren können. Insofern ist der Landkreis Vorpommern-Rügen gefordert, sich beim Land dafür einzusetzen, dass das angekündigte Azubi-Ticket schnellstmöglich, am besten noch jetzt zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres starten kann“, sagt Mathias Löttge, Vorsitzender der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler ( BVR/ FW). Das kostenlose Azubi-Ticket dürfe jetzt nicht vom Land vor dem Hintergrund der Corona-Krise sang- und klanglos aufgegeben werden.

Anzeige

Vorstoß mit eigenem Antrag

Lange Wege zur Berufsschule oder zum Betrieb gehören für viele Lehrlinge in Vorpommern-Rügen zum Ausbildungsalltag. Die Fahrten gehen ins Geld. Eine finanzielle Entlastung gibt es in MV bislang nicht. Angedacht ist sie schon länger. Die Landesregierung hatte vor dem Corona-Ausbruch die Einführung eines landesweiten Azubi-Tickets für Bus und Bahn inklusive einer Förderung von 10 Millionen Euro versprochen, wobei ein Eigenanteil der Auszubildenden angedacht war. Nun scheine die Umsetzung der Pläne in Schwerin ins Stocken geraten zu sein. Ob ein solches Azubi-Ticket kommt, sei daher gegenwärtig ungewiss, teilt die Fraktion BVR/ FW mit. Sie hatte parallel zur Landesinitiative im Februar einen Antrag im Kreistag eingebracht für die Einführung eines kostenlosen Azubi-Tickets in Vorpommern-Rügen. Der Antrag wurde damals in den Mobilitätsausschuss verwiesen.

Weitere OZ+ Artikel

Fraktionschef Löttge : Situation sehr unbefriedigend

„Der Landkreis muss sich jetzt in dieser sehr unbefriedigenden Situation für die jungen Leute in Vorpommern-Rügen stark machen und eine Lösung vom Land einfordern“, sagt Mathias Löttge. „Das Azubi-Ticket ist eine Entlastung von Auszubildenden gerade mit geringer Ausbildungsvergütung und ein gutes Instrument, um dem Fachkräftemangel in der Fläche entgegenzuwirken. Zumal in Vorpommern-Rügen noch viele Ausbildungsplätze unbesetzt sind.“ In dem Zusammenhang verweist der Fraktionsvorsitzende darauf, dass sich durch die Konzentration der Berufsschulstandorte mit der Zusammenlegung der Beruflichen Schulen in Vorpommern-Rügen, wie aktuell mit dem im Entstehen befindlichen Regionalen Beruflichen Bildungszentrum des Landkreises in Stralsund, die Wegstrecken für Auszubildende im Flächenlandkreis erheblich vergrößern werden.

Von OZ