Schlemmin/Löbnitz

Bei einem Unfall auf der ausgeschilderten Umleitungsstrecke der derzeit gesperrten B105 sind am Sonntag zwei Frauen verletzt worden. Auf der Landesstraße 23 zwischen Schlemmin und Löbnitz kam die 28-jährige Fahrerin eines VW-Transporters aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zu Stehen.

Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, hatten die Fahrerin, die aus der Nähe von Neubukow stammt, und ihre 29 Jahre alte Beifahrerin aus der Nähe von Schwaan das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen. Beide standen unter Schock und wurden ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht.

Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Landesstraße eine halbe Stunde land voll gesperrt werden. Der polizeilich geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es auf der Strecke gekracht. Am Mittwoch waren ein Audi und ein Transporter zusammengestoßen. Zudem hatte sich ein Lkw in der Bankette festgefahren.

Von Robert Niemeyer