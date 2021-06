Stralsund

Die Polizei in MV hat am vergangenen Wochenende sowie am Mittwoch mehrere Personen wegen Drogenhandels überführen können. Den Beamten zufolge seien sechs Wohnungen und Häuser im Bereich Stralsund, Rostock und Barth am Wochenende durchsucht worden.

Ein 20 und ein 22-Jähriger wurden festgenommen. Dabei wurde das Auto eines Mannes beschädigt. In den Fahrzeugen der Täter befand sich mehr als 20 000 Euro Bargeld. Davon sollten Drogen gekauft werden.

Vier Kilo Marihuana und Gewehr gefunden

Bei den Durchsuchungen wurden etliche Mobiltelefone, Speichermedien und Computer beschlagnahmt. Auch ein Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow mit dazugehöriger Munition wurde aufgefunden, ob dieses schussfähig ist, muss eine genaue Untersuchung zeigen.

Im Rahmen der Finanzermittlungen wurden Vermögenswerte im Wert von über 19 000 Euro gepfändet und das betreffende Grundstück beschlagnahmt. An Betäubungsmitteln wurden fast vier Kilo Marihuana und diverse Tabletten sichergestellt.

Polizei hindert Täter mit Schuss an der Flucht

Am Mittwoch kam es dann zu einem weiteren Polizeieinsatz in der Nähe von Krakow am See (Landkreis Rostock) an der A 19 bei dem drei Männer im Alter von 24, 28 und 37 Jahren festgenommen wurden. Gegen 16 Uhr erfolgte der Zugriff der Spezialkräfte auf die Autos der Drogenlieferanten. Einer der beiden versuchte zu flüchten und konnte durch einen Schuss auf einen Reifen gestoppt werden. Die drei gefassten Männer haben ihren Wohnsitz in Berlin.

In den beiden Fahrzeugen wurden etwa zwei Kilo Marihuana und über 100 Gramm Kokain sowie 1800 Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt.

Alle fünf Männer wurden einem Haftrichter vorgeführt. Mehr als 110 Einsatzkräfte der Polizei waren dabei insgesamt im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Verdacht des Drogenhandels und Geldwäsche

Es bestand bereits seit längerer Zeit der Verdacht, dass die Täter mit Betäubungsmitteln in großer Menge handeln. Allein bei dem Haupttatverdächtigen belaufen sich die Ermittlungen auf fast zwei Kilo Kokain und mehr als 48 Kilo Marihuana, was einem Straßenverkaufswert von weit über einer halben Million Euro entspricht.

Das Amtsgericht Stralsund hatte daher mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Zudem wird wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Hier wurde ein Vermögensarrest in Höhe von über 200 000 Euro erlassen. Außerdem ordnete das Amtsgericht die Beschlagnahme eines durch die Geldwäsche erlangten Grundstückes an.

Von OZ