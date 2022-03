Polizeikontrolle in Flemendorf: 38-Jähriger bucht das Komplettprogramm

Barth

So ziemlich das Komplettpaket sammelten am Dienstag Polizisten des Polizeireviers Barth bei einem Autofahrer ein. Als sie in Flemendorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchführten, stellten die Beamten bei einem Pkw-Fahrer gleich mehrere Verstöße fest.

Lange Liste an Verstößen

Gegen 19.30 Uhr war der 38-Jährige gestoppt worden. So war er 50 km/h innerorts mit gemessenen 67 km/h zu schnell unterwegs. Der Mann gab außerdem an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, dass das Auto seit fast einem Jahr nicht mehr zugelassen ist und die Kennzeichen eigentlich für einen anderen Pkw ausgegeben wurden.

Doch damit noch nicht genug. Der 38-Jähriger hatte zudem einen Atemalkoholwert von 0,49 Promille. Auch ein Drogenvortest fiel positiv aus. Im Auto befanden sich außerdem Betäubungsmittel und ein Schlagstock. Beides wurde beschlagnahmt.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diverse Anzeigen

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von OZ