Barth

Ein Polizist hat in Barth am Montag offenbar einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Wie die Polizei selbst mitteilte, war der 59-jährige Beamte mit einem Streifenwagen des Barther Polizeireviers gegen 18.30 Uhr in der Langen Straße unterwegs. An der Kreuzung Bahnhofstraße wollte er diese in Richtung Bahnhof überqueren. Dabei übersah er offenbar die vorfahrtsberechtigte 68-jährige Radfahrerin, die aus Richtung Sundische Straße die Bahnhofstraße entlang fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Kräfte des Polizeihauptrevieres Stralsund. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden Höhe von geschätzten 200 Euro.

Von Robert Niemeyer