Greifswald

Die Ära Schröder am Pommerschen Landesmuseum geht zu Ende. Der Historiker (Jahrgang 1953) steht seit der Gründung dem Haus vor und hatte noch einmal verlängert. Aber am 1. Mai nächsten Jahres soll ein Nachfolger sein Amt antreten. Schröder, der in Greifswald studiert hat und an der hiesigen Uni promoviert wurde, geht in Rente.

Stiftungsratschef: Museum nahm unter Schröder gute Entwicklung

Zuständig für die Neubesetzung ist der Stiftungsrat. „Bis zum Bewerbungsschluss am 1. Oktober sind zwei Dutzend Bewerbungen eingegangen“, informiert Arthur König. Der frühere Greifswalder OB ist der Vorsitzende des Gremiums und vertritt dort Greifswald. König schätzt ein, dass das Pommersche Landesmuseum eine gute Entwicklung genommen hat und eine große Breitenwirkung entfaltet.

Anzeige

Uwe Schröder zeigt einen Kompass Quelle: OZ-Archiv

Der dritte Teil der Ausstellung zur Landesgeschichte bis 2007 sei wie angekündigt seit Oktober fertig, freut sich König. Auch der Stralsunder Gunnar Möller, Sprecher der Abteilung Vorpommern der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst, meint dass Schröder ein modernes, innovatives Museum entwickelte. Das sei aber nur seine private Einschätzung.

Lesen Sie auch: Greifswald: Was hat der Rügener Badejunge mit dem Stolper Jungchen zu tun?

Nach Informationen der OZ wollen bekannte Pommernhistoriker die Leitung der Einrichtung übernehmen. Die übergroße Mehrheit der Bewerber sind aber Museumsleute. König will diese Informationen nicht kommentieren.

Die Stiftung Die Siftung Pommersches Landesmuseum wurde 1996 von der Universität Greifswald, der Stadt Greifswald, dem Land MV und dem Bund gegründet. Laut Selbstbild will das Museum die pommersche Landes- und Kulturgeschichte darstellen und ein Forum im Ostseeraum für grenzüberschreitende Projekte, insbesondere für die Jugendarbeit sein. Im Stiftungsrat sind vertreten: Greifswald, Universität, Bund, MV, Schleswig-Holstein, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, pommersche Landsmannschaft, Schweden und Polen. Dazu kommt der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats, der Greifswalder Geschichtsprofessor Thomas Stamm-Kuhlmann.

Pommersche Geschichte und polnische Sprachkenntnisse?

Eigentlich sollte die Nachfolge bis Jahresende geklärt sein, aber wegen der Coronakrise wird der Stiftungsrat wohl nicht vor dem Januar entscheiden können. Laut Ausschreibung soll die neue Spitzenpersönlichkeit promoviert sein, Geschichte oder Kunstgeschichte studiert haben und möglichst mehrere Jahre vergleichbare Institutionen geleitet haben.

Was die Kenntnis pommerscher Kultur, besonders der Geschichte, betrifft, wird nur verlangt, dass der Bewerber mindestens „belegbar einarbeitungsfähig“ ist. Auch bei polnischen Sprachkenntnissen muss nur die Bereitschaft zum Erwerb glaubhaft nachgewiesen werden.

Landsmannschaft kritisiert Schwerpunktsetzung

Prof. Thomas Stamm-Kuhlmann, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats, plädiert für eine Person, die sich sowohl auf die pommersche Landesgeschichte als auch die Akquise und Kuratierung von Sonderausstellungen zur Geschichte bzw. zur Bildenden Kunst versteht. Das sei in der Vergangenheit gelungen. Dass es zehn Jahre bis zur Fertigstellung des dritten Teils der Landesausstellung dauerte, liege unter anderem an dem aufwendigen Verfahren der Geldbeschaffung, nimmt er Schröder in Schutz.

Thomas Stamm-Kuhlmann Quelle: OZ-Archiv

Margit Schlegel sieht das anders. Für sie zeigen die zehn Jahre eine falsche Schwerpunktsetzung. Schlegel vertritt die Pommersche Landsmannschaft im Stiftungsrat. Das Landesmuseum wird in weiten Teilen über § 96 des Bundesvertriebenengesetzes finanziert. Kulturgut und Geschichte müssten laut Gesetz im Mittelpunkt der Museumsarbeit stehen, erinnert sie.

Lesen Sie auch: Landesmuseum zeigt große Schenkung von Kunstmäzen

Nach Schlegels Einschätzung stehe aber bei Schröder mehr der Bau der neuen Galerie der Romantik im Vordergrund. Dort sollen künftig neben Werken aus dem Bestand Bilder der Schenkung Christophs Müllers von knapp 400 Stücken dänischer Malerei und Grafik des 19. und 20. Jahrhunderts zu sehen sein.

Jörn : Wunsch nach mehr aktuellen Diskussionen

Für Nils Jörn, stellvertretender Vorsitzender der Historischen Kommission für Pommern, hat das wenig mit dem Museumsauftrag zu tun, pommersche Landesgeschichte darzustellen.

Nils Jörn Quelle: OZ-Archiv

„Die Dänen hatten zwar ihren Einfluss auf die pommersche Geschichte, aber nicht in der Epoche, aus der die Gemälde stammen“. Das sei aber keine Stellungnahme der über 70 Mitglieder der Kommission, sondern seine private Meinung, so Jörn.

Lesen Sie auch: Arndt-Debatte: Bürgerschaft kämpft für Ausstellung

Er wünsche sich auch, dass das Landesmuseum künftig stärker in aktuelle Diskussionen eingreift wie die um Ernst Moritz Arndt. „Dass es in einer Situation wie beim Namensstreit der Universität nicht das Für und Wider in einer Sonderausstellung thematisiert hat, fand ich sehr schade. Wo, wenn nicht dort, sollten die grundsätzlichen Positionen allgemein verständlich dargestellt werden?“

Neuer Chef soll Netzwerker in Pommern sein

Mehr Beschäftigung mit pommerschen Themen, mehr Ausstrahlung auf der lokalen Ebene, bessere Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften und Museen, die das Land am Meer thematisieren, wünschen sich auch Irmfried Garbe, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte, und Wilfried Hornburg, Vorsitzender der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Leiter des Anklamer Museums im Steintor.

Wilfried Hornburg Quelle: privat

„Ich hätte mir Aktivitäten des Museums zum 200. Geburtstag von Otto von Bismarck 2015, der Gutsherr in Hinterpommern war, gewünscht“, nennt Hornburg ein Beispiel. Er kritisiert, dass das Landesmuseum 2019 nicht die zum Verkauf angebotene Sammlung des Stettiner Autopioniers Stoewer erwarb, der schon Elektro-Pkw und die ersten Pkw mit Frontantrieb baute.

Zeitschrift Pommern könnte Mitteilungsorgan werden

Und dann ist da noch die Zeitschrift Pommern. Laut Hornburg lehnte es Schröder ab, sich an deren Rettung zu beteiligen. „Wir hoffen, dass der neue Direktor die Zeitschrift als große Chance erkennt“, sagt Garbe. „Sie könnte Mitteilungsorgan des Landesmuseums sein.“

Die in der Ausschreibung genannten Minimalanforderungen an Kenntnisse pommerscher Geschichte, Volkskunde und Kultur werden nicht nur von Margit Schlegel kritisch gesehen. Garbe wünscht sich sogar noch mehr: Auch eine kirchenhistorische Ausbildung, wie sie Stefan Fassbinder gehabt habe, der vor seiner Wahl zum OB im Museum arbeitete. „Angesichts einer mehr als 1000-jährigen Geschichte ist diese Kompetenz ziemlich bedeutsam.“

Lesen Sie weiter:

Von Eckhard Oberdörfer