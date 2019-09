Urlaubsgrüße von der Ostsee

Putbus

Urlaub an der Ostsee ist herrlich. Familienangehörige, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen sollen das miterleben dürfen. Sich erholen zu können, in die Sommerfrische zu fahren, war bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts mehr und mehr auch für das Bürgertum möglich. Auch damalige Erholungssuchende hatten das Bedürfnis, aus dem Urlaub zu berichten und ihre Eindrücke bildhaft zu übermitteln. Ab den 1870er-Jahren trat die Ansichtskarte mit Foto ihren Siegeszug an, nachdem sich die Fotografie durchgesetzt hatte.

Der Wunsch der Urlauber, ihre Reiseerlebnisse schon während der Urlaubszeit an die Heimat weiterzugeben, brachte den Menschen in den Regionen des aufblühenden Tourismus neue Arbeitsfelder. Auch der Fotograf Christoph Katter (1842–1913), Sohn des Tischler- und Bademeisters Johann Christian Katter in Putbus auf Rügen, verdiente an diesem Bedürfnis der Touristen.

Historische Postkarten von der Insel Rügen Quelle: Sammlung Barbara Wagner

Bereits vor der Ansichtskartenzeit nahmen die Besucher Fotos als Souvenir mit nach Hause, Fotos im sogenannten Kabinettformat. An den Motiven hat sich bis heute nicht allzu viel geändert. Christoph Katter fotografierte wie seine Kollegen das Schloss in Putbus und das in der Granitz, die Kreideküste, den Circus in Putbus und viele andere Wahrzeichen der Insel. Gerne bildete er Mönchguter Fischer und deren Familienangehörige in Tracht ab; fotografiert noch nicht in ihrer Lebenswelt, sondern in seinem Atelier in der Alleestraße in Putbus. Später dann finden sich genau dieselben Aufnahmen auf Ansichtskarten wieder.

Historische Postkarten von der Insel Rügen Quelle: HGW

Übrigens: Heinrich Stephan, der spätere Generalpostdirektor und Staatsminister, ab 1885 geadelt Heinrich von Stephan aus Stolp in Pommern, hatte bereits 1865 in Karlsruhe noch als Postrat auf einer Postkonferenz versucht, eine sogenannte Correspondenzkarte einzuführen. Er stieß noch auf Ablehnung. Zum einen fürchteten die Herren der Konferenz, damit Unsittlichkeit auszulösen, schließlich wären auf einer solchen offenen Karte die Botschaften für jedermann zu lesen. Zum anderen fürchteten sie finanzielle Einbußen, weil das Porto für Karten niedriger anzusetzen war als bei Briefen.

Historische Postkarten von der Insel Rügen Quelle: HGW

Von Jutta Neuper