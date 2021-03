Ahrenshoop

Ihre Heimatstadt Berlin hat Frida Lang für ein zweimonatiges Praktikum mit Ahrenshoop getauscht. Für die 18-Jährige war das eine ganz neue Erfahrung: ein verwaister Ort, zeitweiliges Begegnungsverbot am Praktikumsort. „Ich habe gelernt, allein zu sein“, sagt Frida Lang, die sonst den Trubel in der Hauptstadt gewohnt ist.

Die Ostsee war für die begeisterte Schauspielerin bis jetzt unbekannt. „Ich bin kein Ostseekind“, sagt sie. Vielmehr war sie früher mit der Familie am Atlantik. In der Corona-Zeit hat sie Einsamkeit kennen und schätzen gelernt. „Das war eine massiv gute Erfahrung“, habe ihr das Alleinsein zuvor noch Respekt eingeflößt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leidenschaft für Theater

Kunst und Kultur haben es Frida Lang angetan. Sie spielt Gitarre, zuweilen Kontrabass und singt gerne und viel. Größte Leidenschaft der jungen Frau ist aber das Theater. Selbst ist sie Teil des Ensembles des Jungen Deutschen Theaters in Berlin. Stücke von Brecht stehen bei ihr ganz obenan. Sie hofft, in fünf Jahren ein Schauspielstudium abgeschlossen zu haben und mit einem Engagement in der Tasche in einer größeren Stadt zu leben.

Von Timo Richter