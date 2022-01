Ribnitz-Damgarten

Lilith Schmidt ist Schülerin am Gymnasium Barth und geht in die neunte Klasse. Die 14-Jährige wohnt in Parow (Landkreis Vorpommern-Rügen) und fährt mit dem Bus eine Stunde zur Schule.

In diesem Jahr will sie einen Austausch in Frankreich machen. Für drei Monate wird sie dann am französischen Unterricht in Poitiers teilnehmen. Dafür braucht sie ein DELF-Sprachzertifikat (steht für diplôme d’études en langue française) auf dem Niveau A1. Die Prüfung absolviert sie am kommenden Wochenende.

In ihrer Freizeit geht sie zum Leichtathletiktraining des SV Prohner Wiek, wenn Corona es zulässt. Aktuell finde das aber nicht statt. Ihre beiden jüngeren Schwestern sind ebenfalls in dem Verein.

Was sie später beruflich machen möchte, weiß die Schülerin noch nicht genau. „Ich habe überlegt, Journalistin zu werden“, sagt sie. Für die nächsten zwei Wochen macht sie daher bei der OZ in Ribnitz-Damgarten ein Schulpraktikum in der Lokalredaktion.

Von gh