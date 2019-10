Preisträgerin in der Ribnitzer Bibliothek

Ribnitz-Damgarten

Das Plattdeutsche erhalten und Kindern näher bringen, das hat sich die Autorin und Lehrerin Anke Ortlieb auf die Fahnen geschrieben. Im Unterricht habe sie jedoch gemerkt, dass es dafür zu wenige geeignete Bücher gibt. „Also habe ich selbst eine Geschichte geschrieben“, wie sie am Dienstag in der Bibliothek in Ribnitz berichtete.

Und dieses Buch mit dem Titel „Mäh! Maa! Möh! Versteihst“ stellte Ortlieb Kita-Kindern und Grundschülern der Bernsteinstadt mit einer Lesung vor. Für das plattdeutsche Kinderbuch, das von den Abenteuern der drei Schafe Rosa, Moppel und Fuch berichtet, wird Anke Ortlieb am 7. November mit dem Fritz-Reuter-Literaturpreis ausgezeichnet. In diesen Tagen ist sie landesweit unterwegs, um das Buch vorzustellen, unter anderem in Schwerin und in Stralsund. Und eben in Ribnitz.

„Es ist uns wichtig, dass so viele Kinder wie möglich das Buch und die plattdeutsche Sprache kennenlernen“, sagt Julia Blau, Verlagsassistentin und Programm-Leitung beim Demmler-Verlag aus Körkwitz, in dem das Kinderbuch erschienen ist. Plattdeutsch sei ein wichtiges Kulturgut des Landes. „Deshalb ist es wichtig, die Sprache zu erhalten“, so Blau.

Buchtipp: „Mäh! Maa! Möh! Versteihst?“, Anke Ortlieb, Demmler-Verlag, ISBN 978-3-944102-35-1, Preis: 12,95 Euro.

Von Robert Niemeyer