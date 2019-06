Born

Das Pommernlied klingt an, Vögel zwitschern in den hohen Bäumen an der Freilichtbühne in Born. Die Abendsonne bescheint sie. Nachtwächter Bärensprung, Hartmut Dobecki, schlurft über die Bühne und tritt gnadenlos eine Schnecke tot. „De verfolgt mi de ganze Tiet.“ Da greift Unterwachtmeister Kaspar Mauser, Niklas Ziemann, ein. „Wär dat nödig?“ Es ist Sommeranfang und damit eine frühe Premiere der 7. Episode für „Die Heiden von Kummerow“ nach dem Roman von Ehm Welk (1884-1966). Dessen Nachfolgeroman „Die Gerechten von Kummerow“ nahm Intendant und Regisseur Holger Schulze unter die Lupe und wurde für „Die Augenbinde der Justitia“ fündig. Mit seiner Inszenierung ist er nah am Text und politisch aktuell.

Wie sieht sie aus, die römische Göttin der Gerechtigkeit und des Rechtswesens? Ehm Welk hat Justitia beschrieben. „Mit einem Säbel und einer Waagschale in der Hand und einer Binde vor dem Kopf, als wolle sie Blindekuh spielen.“ Holger Schulze lässt sie in dem professionell gestalteten Programmheft über den Wolken von Kummerow thronen, aber die Augenbinde ein bisschen lüften. Diese verdeutlicht symbolisch, dass das Recht ohne Ansehen der Person, nach sorgfältiger Abwägung der Sachlage gesprochen und schließlich mit der nötigen Härte durchgesetzt wird. Dafür hat Justitia das Richtschwert in der Hand. Kein gewöhnliches, sondern das Reichsgericht von Berlin wird verhandeln und alles „auseinanderpolken“, was sich in dem Dorf im Bruch zugetragen hat. Nicht nur die grässliche Pferdegeschichte des Müllers Düker, sondern auch die Verfehlungen des Gemeinderates um den alten Kuhhirten Krischan Klammbüdel, den sie ohne Papiere einstellten, 24 Jahre ohne Lohn arbeiten ließen und keine Marken für ihn klebten. Dirk (Oke) Möller spielt den Richter und den klugen Gottlieb Grambauer, der am besten weiß, wie sie aus der Misere kommen könnten.

„Zwischen Genie und Wahnsinn“

Das Gasthaus „De Kraug“ ist der zentrale Ort, wo Gerd Scharmberg, Borns Bürgermeister im wahren Leben, als Dorfschulze und Wirt agiert. Die Rolle ist ihm auf den Leib geschrieben. Selbst der Richter lässt sich zu den Worten hinreißen: „Manchmal weiß ich nicht mehr, wo die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn liegt.“ Schon am frühen Morgen lädt der Wirt den süffisanten Pastor Breithaupt, den Heribert Gietz seit 2013 gekonnt gibt, zum „gauden Richtenberger“ ein und schenkt dem Hungrigen ein verdorbenes Käsebrot, „dat wech möt“. Auch beim Grambauer ist er nicht willkommen. „Minsch, wie sünd biet äten.“ Wie ungastlich! Holger Schulze zieht durch etliche Szenen ein Leitseil, das soziales Verhalten fordert.

Fünf Kinder – Theodor Hesse (10), die Brüder Alexander (11) und Gregor (8) Mau, Hannah Puttrich (11) und Karlotta Troschke (12) – beleben brillant das Stück. „Die Schulen haben Verständnis und unterstützen die Kinder. Anfang Mai ging es schon los mit den Proben“, sagt Literaturwissenschaftlerin Nina Hesse und Mutter von Theodor, der den intelligenten Martin Grambauer mimt. „Es ist ein schönes Ensemble. Die Kinder sind zusammengewachsen und freuen sich aufeinander.“

Premiere up platt

Sonja Hahm in der Rolle der drallen Adele Kienbaum und Doris Pagel wortwitzig als Auguste Grambauer sorgen für ganze Lachsalven sowie Kaspar Mauser und der gleichaltrige Janne Eric Michaelis als kaiserlicher Marinesoldat, der zum rosa Rammler mutiert. Stephanie Mauche mimt den Sekretär des Richters und Jörg Burmeister debütiert reuevoll als Bauer Wilhelm Trebbin. Das von Holger Schulze geschriebene Bühnenstück hält etliche Überraschungen bereit. Rein erfunden ist Martha Müller-Grählert, die postum in Japan, wo sie wirklich ab 1911 drei Jahre mit ihrem Ehemann, dem berufenen Professor, lebte, durch Petra Schwaan-Nandke zu Wort kommt. Dort trifft sie fiktiv auf Krischan Klammbüdel. Eine reizende Inszenierung, die wie das moderne Skypen wirkt.

Was Holger Schulze mit Produktionsleiterin Sylvia Karow und durch entsprechende Masken von Beate Hentschel auf die Bühne bringt, wurde zur ausgebuchten Premiere up platt mit viel Applaus und einem Blues funk von Dirk Möller gefeiert. Wer am Schluss mitsingen möchte, sollte das Ostseewellenlied von Martha Müller-Grählert lernen.

Elke Erdmann