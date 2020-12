Premiere: Vorpommersche Landesbühne bringt Theaterkalender heraus

Barth

Die Krise macht erfinderisch und so bringt die Vorpommersche Landesbühne zum ersten Mal einen Theaterkalender heraus. So können sich Theater-Fans ein kleines Stückchen Theater nach Hause holen und so die Vorfreude auf die kommende Saison steigern. Monat für Monat sind die schönsten Fotos von Inszenierungen der vergangenen Jahre zu sehen.

So kann man in Erinnerungen schwelgen und sich auf Kommendes freuen. So zeigt das Juni-Blatt ein Foto von den Vineta-Festspielen in Zinnowitz, die im kommenden Jahr vom 26. Juni bis 21. August stattfinden werden, das August-Blatt macht Lust auf die Wikinger und „Die Rache Erik des Roten“, die vom 10. bis 28. Juli 2021 im Barther Theater-Garten kämpfen, betrügen und lieben werden.

Da das Theater aufgrund des Lockdowns geschlossen ist, kann der Kalender in Barth bei langjährigen Unterstützern des Theaters gekauft werden, die auf Anfrage ihre Türen öffnen dürfen: „ Uhren und Schmuck Pohla. Langestraße 1D, Telefon: 038231/2684 und bei Optik de Waal, Langestraße 53, Telefon: 038231/401471, E-Mail: Kontakt@barthoptik.de erworben werden.

Von Anika Wenning