Prerow

„Linolschnitt, Windflüchter, Nummer 100“, Antje Hückstädt legt das Blatt wieder ab und greift zum nächsten. Vor ihr sitzt Franziska Gorisch. Sie überträgt die Angaben mit einem Kugelschreiber auf ein Blatt Papier. Das Hauptgebäude des Darß-Museums in Prerow wird ausgeräumt. Alle Exponate müssen katalogisiert, verpackt und ausgelagert werden. Jetzt sind die Grafiken von Theodor Schultze-Jasmer dran.

Museum seit Anfang Oktober geschlossen

Franziska Gorisch (l.) und Antje Hückstädt katalogisieren Grafiken von Theodor Schultze-Jasmer. Quelle: Frank Burger

Seit dem 4. Oktober hat das Darß-Museum geschlossen. Das Hauptgebäude soll saniert werden. Auf dem Gelände wird die Einrichtung mit einem Neubau vergrößert. Bis zum März kommenden Jahres muss das Museum leer sein. Dann soll das Dach neu gedeckt werden, neue Elektrik wird installiert und die 28 Jahre alte Heizung erneuert. Fußböden und Fenster werden aufgearbeitet, ein Lift eingebaut.

Im Darß-Museum stapeln sich Umzugskisten. Quelle: Frank Burger

Nach 16 Monaten soll alles fertig sein. Der Plan ist es, zur Saison 2022 die Pforten wieder zu öffnen. „Wenn das Haus fertig saniert ist, werden die Ausstellungen neu eingerichtet. Dazu haben wir uns mit Planern zusammengesetzt, die ein Konzept entwickeln, das die Themenschwerpunkte klar darstellen wird“, erklärt die Museumsleiterin Antje Hückstädt.

Wichtig sei ihr, dass im Museum gezeigt wird, wie die Landschaft das Leben der Menschen geprägt hat. „Ich möchte, dass sich in der Ausstellung ein Spannungsbogen aufbaut. Wir müssen die Frage klären: Wie erzählt man spannende Geschichten? Wir wollen unsere Gäste begeistern“, fügt sie noch hinzu.

Die Planer sollen von allen Exponaten die Basisdaten bekommen und auf der Grundlage des Grundrisses des Gebäudes das neue Konzept entwickeln. „Eine Neugestaltung sei aber auch eine Auseinandersetzung: Kosten, Design und Funktionalität müssen in Einklang gebracht werden.“

Katalogisierung begann vor zwei Jahren

Doch zunächst einmal muss das Haus ausgeräumt werden. Wieder nimmt Antje Hückstädt ein Blatt in die Hand, sagt die Art des Kunstwerkes an, den Titel, die Inventarnummer. Franziska Gorisch trägt alles mit dem Stift ein. Warum mit einem Kugelschreiber? „Das Internet ist hier schlecht. Wenn alles fertig ist, übertrage ich die Liste am Computer in die digitale Tabelle “, sagt die Ribnitzerin.

Seit zwei Jahren werden die Exponate des Museums katalogisiert. Eine Mammutaufgabe. Allein die Fotosammlung umfasst 50 000 Bilder. Die Schmetterlingssammlung 10 000 Objekte. Unzählige kleine Dinge aus dem Haushalt älterer Darßer. Franziska Gorisch hat noch viel zu tun. „Nein, das wird mir nicht langweilig“, sagt sie. „Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Diese Arbeit passt zu mir“, sagt die junge Mutter.

Das Dachgeschoss des Darß-Museums: Hier werden so einige vergessene Raritäten neu entdeckt. Quelle: Frank Burger

Zusätzlich spannend wird das Projekt „Neubau“. Hier soll eine moderne Ausstellung mit Multimedia-Anteilen aufgebaut werden. Die Präsentationen des Immateriellen Kulturerbes: Zeesenboote, Tonnenabschlagen und Darßer Türen sollen hier eine Heimat finden. Die Museumspädagogin Annett Geldschläger kann sich schon mal auf einen Projektraum für ihre Arbeit freuen. Auch an ein Sammlungsdepot ist gedacht.

Baubeginn soll im November 2021 sein. Allerdings gibt es noch keine Baugenehmigung und auch Zusagen für Fördermittel stehen noch aus. Ein wenig Bauchschmerzen hat Antje Hückstädt auch über den Bauplatz: „Das neue Gebäude muss in unseren Garten gebaut werden. Unser Außengelände hat einen alten Baumbestand und wir haben hier sehr schöne Feste gefeiert.“

Drei verschiedene Lager

Wenn ein Haus ausgeräumt wird, dann stellt man sich ein Gewusel von Menschen vor, die alle etwas packen, tragen und durchs Haus laufen. Leute, die sich gegenseitig im Weg stehen und an eine Person, die versucht, den Überblick zu behalten. Die Katalogisierung der Grafiken hat für den Zuschauer eher etwas Sphärisches. Zwei Frauen, Ansage, Eintragung, Ansage, Eintragung. Sonst ist niemand da.

„An guten Tagen sind wir zu viert“, klärt Antje Hückstädt auf. Es helfen noch die Museumspädagogin Annett Geldschläger, der Greifswalder FSJler Max Riedel und eben Franziska Gorisch. Hin und wieder sind auch geringfügig Beschäftigte des Museumsvereins dabei.

Morgens um 8.30 Uhr geht es mit einer Planungsbesprechung los. Dann wird in den kommenden acht Stunden katalogisiert, eingepackt und zum Abtransport bereitgestellt. In drei verschiedene Außenlager kommen die Exponate.

Umzugsfund: Eine Ausgabe der OSTSEE-ZEITUNG von 1973. Quelle: Frank Burger

Die Gemälde und Textilien sind schon verpackt. Die Museumspädagogin hat ihre Utensilien bereitgestellt. Nach den Grafiken kommt der Hausrat. Tausend kleine Dinge. Überall im Haus stehen Kisten, Exponate, Garderobenständer, Schilder und Zeitungsstapel. Kistenweise wurden vollständige Ausgaben der OSTSEE-ZEITUNG von 1977 bis 2002 gefunden. Schilder aus der Sonderausstellung „Der Darß – Schauplatz und Kulisse“ liegen im Flur. „Die Reise nach Sundevit“ wurde auf dem Darß gedreht. „Da war sogar unser alter BMW Dixi zu sehen“, freut sich Antje Hückstädt über die Filmbeteiligung ihrer Familie.

Kleine Aha-Erlebnisse

Natürlich gibt es bei so einem Komplettauszug auch immer mal wieder Altes neu zu entdecken. Zum Beispiel wurden auf dem Dachboden die Tagebücher der ersten Museumsleiterin Gerta Anders von 1954 vom FSJler Max entdeckt. Oder zwei ungerahmte Gemälde, mit denen man bisher nichts anfangen konnte, konnten dank der Beschäftigung von Mitarbeiter Lothar Wiegand mit der Geschichte des Prerower Kapitäns Paul Voss endlich zugeordnet werden.

Solche kleinen Aha-Erlebnisse sind auch der Grund, warum so schnell keine Exponate „entsammelt“ werden. Vielleicht gibt es irgendwann ja doch einen Bezug zur Geschichte der Region.

Alle 40 Jahre, schätzt die Museumsleiterin, erlebt so eine Einrichtung eine Komplett-Inventur. Was man da alles in die Hände bekommt! Die Versuchung ist groß, sich mal ein Dokument intensiv durchzulesen, ein Foto genauer anzuschauen. Doch man muss ja auch vorankommen. Die handschriftlichen Tagebücher der Gerta Anders wird Antje Hückstädt später lesen müssen. Jetzt heißt es erst einmal: Schultze-Jasmer, Linolschnitt, Strand, Nummer.

Von Frank Burger