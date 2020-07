Prerow

Nächste Runde in der Debatte um einen Schulstandort auf dem Darß. Jetzt hat sich der Internationale Bund (IB) zu Wort gemeldet, genauer gesagt Ines Kühnel, Geschäftsführerin des IB Nord. Die klare Ansage: „Unser Interesse zur Übernahme und zum Betrieb einer Schule ist auf Eis gelegt.“ Damit distanziere sich der IB, als neuer Betreiber einer Freien Schule in Prerow bereitzustehen. Die Gespräche seien demnach längst nicht so weit vorangeschritten, als dass der IB ohne Probleme den Schulstandort als neuer Träger übernehmen könnte.

Wie berichtet, hatte die Gemeinde Prerow dem derzeitigen Träger der Freien Schule in Prerow, dem Darßer Bildungszentrum, den Mietvertrag für das Schulgebäude gekündigt. Die Gemeinde wolle mit einem neuen Schulträger die Schule weiterführen. Daraufhin orientierte sich das Darßer Bildungszentrum in Richtung Born. Mit dem Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg vereinbarte der Bildungsträger, in der Nachbargemeinde Prerows eine neue Schule aufzubauen.

Gemeinden im Wettstreit um Schulstandort

Seitdem ist ein regelrechter Wettkampf um den Schulstandort auf dem Darß ausgebrochen. Prerower Gemeindevertreter signalisieren mit entsprechenden Profilbildern in sozialen Netzwerken, dass die Schule in Prerow erhalten bleiben soll. Sogar Zeitungsanzeigen wurden geschaltet.

Auf der anderen Seite sprachen sich bereits Borner Gemeindevertreter für den Schulstandort in ihrer Gemeinde aus. Auf der Facebook-Seite der Freien Schule Prerow wurde zudem ein Schreiben veröffentlicht, das 2018 vonseiten des Instituts Lernen und Leben (ILL) an die Gemeinde Prerow ging. Das ILL war seinerzeit als neuer Träger für die Schule im Gespräch. In dem Schreiben erläutert dessen Geschäftsführer, warum sich das ILL als möglicher Träger zurückzog.

Gemeinde Prerow gefragt

Der Internationale Bund zieht sich aus der Gemengelage nun erst einmal zurück. „Wir lassen uns nicht instrumentalisieren“, sagt Ines Kühnel. Auf Anfrage der Gemeinde habe der IB signalisiert, eine Schule in Prerow betreiben zu können. Auch habe der IB sich und seine Arbeit der Gemeinde vorgestellt. Weiter ins Detail seien die Gespräche laut Ines Kühnel jedoch noch nicht gegangen. „Jetzt muss die Gemeinde ihre Hausaufgaben machen. Die jetzt entstandenen Konflikte sind nicht unser Problem“, so Kühnel weiter.

Unter anderem steht eine rechtliche Klärung der Kündigung des Mietvertrages zum 30. Juli aus. Im Herbst ist ein nächster Gerichtstermin dazu angesetzt. Heißt: Vorerst geht es nach den Sommerferien an der Schule in Prerow mit dem Darßer Bildungszentrum als Träger weiter.

Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, wo die Schule auf dem Darß schließlich ihren Standort hat. Fest steht: Das Darßer Bildungszentrum hat eine Genehmigung vom Bildungsministerium für den Betrieb einer weiterführenden Schule auf der Halbinsel, künftig aber wohl vorerst kein Schulgebäude. Ein neuer Träger hätte zumindest in Prerow wohl ein Schulgebäude, jedoch (noch) keine Genehmigung für den Betrieb einer Schule.

Ministerium plädiert für verantwortungsvolles Handeln

Bislang ist beim Bildungsministerium jedoch noch kein Antrag vom Darßer Bildungszentrum auf Verlegung des Schulstandortes eingereicht worden. Auch das Interesse eines weiteren Trägers auf Errichtung einer Schule sei in Schwerin nicht bekannt. Angesichts der derzeitigen Situation heißt es aus dem Bildungsministerium jedoch: „Wir plädieren für ein verantwortungsvolles Handeln vor Ort, um das aktuelle schulische Bildungsangebot der Schülerinnen und Schüler nicht zu gefährden.“

Wir setzen alles daran, den Schulstandort in Prerow zu stabilisieren“, sagt René Roloff, Bürgermeister von Prerow. Quelle: Timo Richter

Prerows Bürgermeister René Roloff wollte das Handeln des IB auf Anfrage nicht kommentieren. Grundsätzlich sei noch ein langer Weg zu gehen. „Wir setzen alles daran, den Schulstandort in Prerow zu stabilisieren“, so Roloff. Daran werde aktiv und in Ruhe gearbeitet, so der Prerower Bürgermeister, ohne konkreter werden zu wollen.

Auf der anderen Seite habe es in Born laut Bürgermeister Gerd Scharmberg erste kleine Schritte gegeben. Der Sozialausschuss der Gemeindevertretung hätte dem Vorhaben, in Born eine Schule anzusiedeln, mehrheitlich zugestimmt. Demnächst beschäftige sich der Hauptausschuss mit dem Thema. Vertreter des Darßer Bildungszentrums hätten das Gelände der ehemaligen Schule in Born besichtigt. Hier liege jetzt der Ball. Planer würden nun Entwürfe für eine Schule erarbeiten. Erst nach deren Fertigstellung komme die Gemeinde wieder ins Spiel. „Wir als Gemeinde haben ein Angebot gemacht. Die Frage der Umsetzung ist offen“, so Scharmberg.

