Dürfen in Zeiten von Krieg und Pandemie noch weitere schlimme Bilder gezeigt werden? „Schlimme Bilder – Voll-daneben-Cartoons“ ist das deutschlandweit einzigartige Cartoonfestival unter freiem Himmel in diesem Jahr überschrieben. „Wir haben echt überlegt, den Titel zu ändern“, sagt Ausstellungsmacher Wolfgang Kleinert. Zusammen mit dem früheren Leiter des auf Comics spezialisierten Lappan-Verlages, Dieter Schwalm, kämpft er sich durch rund 2500, die Deutschlands bekanntesten Zeichnerinnen und Zeichner für das Cartoonair am Meer in diesem Jahr eingereicht haben.

„Es ist alles so schlimm geworden“, sagt Wolfgang Kleinert und meint damit nicht nur den Überfall Russlands auf die Ukraine. Corona, Umweltzerstörung, Klimawandel, und, und, und. „Switchen wir um“, das war die Frage, die sich das Duo selbst gestellt hat. Dieter Schwalm war in dieser Frage eher ein Befürworter. Doch am Ende kam das Gespann zu einer einmütigen Antwort. Der Titel bleibt.

Witz und Satire als Ventil

Begründet haben das Wolfgang Kleinert und Dieter Schwalm mit Erfahrungen der zurückliegenden Jahre. So waren die Besucher begeistert von den Zeichnungen zur Corona-Thematik. Das kleine Büchlein, das zusätzlich zum alljährlichen Hauptwerk aufgelegt wurde, verkaufte sich besonders gut. Im vergangenen Jahr war es der „Trumpel-Pfad“, eine kleine Sonderschau zum ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump, bei den Besuchern der Freiluftausstellung im Garten des Kulturkatens „Kiek in“ richtig gut ankam.

Wolfgang Kleinert ist überzeugt: „Die Leute wollen so etwas sehen. Aktuelle Themen mit Mitteln der Satire dargestellt, hebt sich ab von der täglichen Kommentierung etwa im Fernsehen.“ Auf die aktuellen Ereignisse reagieren die beiden Ausstellungsmacher auch in diesem Jahr spontan. Während der Schau werden Cartoons zu sehen sein, die sich mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigten. „Auf Putins Kriegspfad“ wird die Zusammenstellung der Zeichnungen betitelt. Dieter Schwalm ergänzt: „Witz und Satire dienen ja auch als Ventil.“ Angesichts des Krieges mit der Gefahr einer Ausweitung sagt Wolfgang Kleinert: „Wir wissen ja gar nicht, ob wird die Ausstellung überhaupt machen können.“

Themenmix soll wieder begeistern

Vorbereitet wird das Cartoonair am Meer trotz aller Katastrophen auf dieser Welt. Die Besucher dürfen sich auf einen Mix ganz unterschiedlicher Themen freuen, so die Ausstellungsmacher. Das Corona-Virus wird wieder eine Rolle spielen, Umwelt wird sich in den Cartoons wiederfinden, ebenso die Themenbereiche arm/reich sowie Frau und Mann. Zudem wird auch einfach Nonsens gezeigt werden.

Der Titel-Cartoon des die Ausstellung begleitenden Buches steht bereits fest. Zwei Katzen sitzen vor einer Mauer, die gesprüht wurde „Die Menschheit wird untergehen“. Sagt die eine zur anderen Katze: „Wird Zeit, dass wir uns mit dem Dosenöffner beschäftigen.“

Mehr Frauen in Cartoonisten-Szene

Herausgefiltert haben Wolfgang Kleinert und Dieter Schwalm die Bilder für das Ausstellungsbuch und die Freiluft-Schau aus mehr als 2500 Zeichnungen, die die Cartoonistinnen und Cartoonisten auf Einladung der Ausstellungsmacher eingesandt haben. Welche 220 Cartoons am Ende in der Ausstellung zu sehen sind, welche 250 Eingang in das Buch finden – das entscheidet das Duo im Wesentlichen aus dem Bauchgefühl heraus. Sie achten darauf, alle Themenbereiche abzudecken, nicht ein einziges mit einer Vielzahl von Cartoons überzustrapazieren. Das Buch zur Ausstellung wird allein in Prerow mit dem Ausstellungstitel „Schlimme Bilder – voll-daneben-Cartoons“ zu haben sein. Im regulären Buchhandel ist es unter dem Titel „Fiese Bilder“ zu bekommen. Unter diesem Motto wurde das Cartoonair am Meer bekannt.

Seit den 90er-Jahren hat sich die Cartoonisten-Szene im deutschsprachigen Raum gewandelt, haben Wolfgang Kleinert und Dieter Schwalm beobachtet. So ist seitdem der Anteil von Frauen deutlich gewachsen. Eingeladen, sich mit Bildern an der Ausstellung zu beteiligen, wurden in erster Linie Zeichnerinnen und Zeichner mit einem höheren Bekanntheitsgrad. Entsprechend umfangreich sei in der Regel deren Portfolio. Mit der erstmaligen Beteiligung von Björn Karnebogen, der den dritten Platz beim Deutschen Karikaturenpreis belegte, wird in diesem Jahr ein neuer Stil zu finden sein. Das Cartoonair am Meer findet vom 17. Juni bis 16. September im Garten des Kulturkatens „Kiek in“ in Prerow statt.

Von Timo Richter